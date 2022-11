Hace pocos días, en la histórica biblioteca del Gimnasio Moderno, tuve el honor de presentar el libro, del abogado, periodista y escritor samario Óscar Alarcón Núñez, 'Los López en la historia de Colombia'. Acepté tal distinción no solo por el conocimiento que tengo del autor, sino por mi reconocida admiración por Alfonso López Pumarejo, artífice de la Revolución en Marcha, y por la persona y el talante intelectual y político de Alfonso López Michelsen.

Conocí a Óscar Alarcón siendo yo asistente de cátedra del inolvidable maestro Alfonso Reyes Echandía y su monitor en el curso de Derecho Penal General en la Universidad Externado de Colombia, en 1971. Para entonces, Alarcón dividía su tiempo entre los estudios de derecho y el trabajo como cronista político en El Espectador, bajo la conducción de Guillermo Cano y el ‘Mono Salgar’. Según el argot periodístico, ‘cubría’ el Congreso, el Gobierno y la actividad política en general. Una paradoja que para esa época –sin los medios técnicos y audiovisuales de hoy– se escribieran, como lo hacía Óscar, crónicas detalladas sobre los debates parlamentarios, incluyendo resúmenes de intervenciones en comisión y plenarias, réplicas y aun descripciones sobre el vestido de los honorables padres y madres de la patria.



(Lea además: 'La vida me llevó por un camino muy cardiaco’: Héctor Abad Faciolince)



Imagino cuánto se divertirían sus lectores de este diario si hoy fuera reportero y le hubiera correspondido describir el triunfal ingreso de ‘Pasaporte’ (el fallecido caballo del senador Alirio Barrera), desde el patio Núñez hasta las dependencias del Senado. Lamentablemente, tampoco era ya cronista cuando el simpático y hoy olvidado senador Carlos Moreno de Caro se las ingenió para soltar unos cuantos gallinazos -de los de verdad- en la plenaria del mismo Senado, pero Alarcón Núñez –pariente de Gabriel García Márquez–, no solo hace gala de humor permanente en los muy leídos 'Microlingotes', sino que, por su formación literaria, además de periodista en el difícil y abandonado género de la crónica, es un escritor reconocido en temas de nuestra accidentada historia política.



Suelo citar en mis clases de Historia Constitucional de Colombia su documentado y ameno libro 'Segundos de a bordo', donde cuenta las peripecias sobre la siempre discutida figura de la ‘vicepresidencia’. Allí desfilan todas las discrepancias entre Presidente y Vicepresidente a lo largo de la historia, unas por motivos políticos, otras por razones personales y hasta las originadas en disputas por el corazón de bellas mujeres… Y por la época en que se escribió, no alcanzó a ocuparse de las diferencias entre Samper y De la Calle, Santos y Angelino Garzón, Duque y Marta Lucía Ramírez, más las que ya se insinúan entre Petro y Francia Márquez.



Alarcón es experto en el tema de la separación de Panamá y en otra de sus obras recuerda que en algún momento se sugirió que Panamá debía ser la capital de la República.



En esta, como en todas las anteriores, escrita de manera divertida y documentada, consultando archivos, textos y hasta episodios de alcoba, aprovecha la crónica de los López para adentrarse en el estudio de buena parte de la historia política del país, desde mediados del siglo XIX hasta la fecha.

Origen de los López

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Álarcón es editado por Planeta. Foto: archivo particular

Muchos colombianos desconocen que el origen de una de las familias consideradas ‘aristocráticas’ y de influencia en el país, proviene de los sastres Jerónimo y Ambrosio López, de quienes el autor se ocupa ampliamente en la primera parte de su libro.



El sastre Ambrosio López fue tal vez el primer político de la familia por su participación en las ‘sociedades democráticas’, agrupación de artesanos que se oponían al libre cambio –lo que hoy sería el neoliberalismo– que privilegiaba las importaciones sobre la protección a la incipiente industria nacional. Esas sociedades democráticas intervinieron en la conocida elección de José Hilario López –en el convento de Santo Domingo donde hoy está el edificio de las comunicaciones–, cuando por el régimen constitucional de entonces el Congreso tenía que perfeccionar la elección, escogiendo entre los candidatos Cuervo, Gori y López.



Los artesanos presionaron al Congreso para la elección del liberal payanés, quien sancionó la ley de eliminación de la esclavitud en 1851, hasta el punto de hacer exclamar al conspirador contra el Libertador y fundador del partido Conservador Mariano Ospina Rodríguez: “…voto por López para que no asesinen al Congreso…”.



En esa sucesión de la familia López se pasó de la sastrería al sector financiero, pues uno de sus hijos, Pedro Aquilino, que se negó a continuar en la sastrería, fue uno de los primeros banqueros del país que amasó una importante fortuna y creó el Banco López que, por cierto, quebró durante el gobierno de Pedro Nel Ospina.



(Le puede interesar: Pedro Badrán revela quién está detrás de los crímenes de provincia)



Pedro A. López consideró que en esa quiebra había intervenido el Gobierno conservador. Aún hoy se mantiene el edificio Pedro A. López, donde funciona el Ministerio de Agricultura, en donde despachó como titular uno de sus tataranietos, Alfonso López Caballero, integrante de lo que Alarcón llama la “sexta generación”.

López Pumarejo

De las finanzas se pasó a la política, pues López Pumarejo, nacido en Honda -en esa época un gran puerto fluvial-, donde su padre vivía por motivos de negocios, ante la quiebra entró muy joven a la política junto al conservador Laureano Gómez, su amigo de entonces y luego feroz opositor de su Gobierno entre el 42 y el 45. El avezado banquero se convirtió en la figura política más importante del Partido Liberal en el siglo XX. Comenzó, como diría después su hijo Alfonso López Michelsen, “…en los peladeros de la oposición” durante la hegemonía conservadora.



En la Convención Liberal de 1929, cuando sus cansados militantes y los generales derrotados en la Guerra de los Mil Días le pedían al Partido, en plena hegemonía conservadora, inclinarse por uno de los dos candidatos conservadores, Vásquez Cobo y Guillermo Valencia, el joven y ya aguerrido político y estadista, pronunció una frase que hizo historia y cuya seriedad inicialmente casi nadie creyó: “el liberalismo debe prepararse para llegar al poder”.



Convenció a Enrique Olaya Herrera –embajador en Washington del Gobierno conservador de Abadía Méndez– de aceptar la candidatura liberal con la bandera de la “concentración nacional”, tratándose de alguien sin grandes resistencias en el conservatismo. Recibió al candidato Olaya en Barranquilla y, contra todo pronóstico, acabó con la hegemonía conservadora en las elecciones de 1930.

Hegemonía Liberal

Ante la división conservadora, el carismático “mono Olaya” entró por la calle del medio e inauguró la República Liberal; 16 años después ocurriría lo mismo, pero al revés, frente a la división liberal entre Turbay y Gaitán, se impuso el poco aguerrido candidato conservador, ingeniero Mariano Ospina Pérez.



Terminado el gobierno Olaya, la candidatura de López Pumarejo llegó de modo natural, dado que había sido el artífice de la reconquista liberal, que había perdido el poder desde 1886. Inauguró la segunda República Liberal, o de la Revolución en Marcha. Fue el abanderado de la transformación social, económica y política más grande del país en el siglo XX. La reforma constitucional de 1936, entre muchos otros cambios de fondo a la Carta Política de 1886, estableció el Estado Social de Derecho, la intervención del Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza, la función social de la propiedad, el derecho de huelga, la separación entre la Iglesia y el Estado, así como permitió la expropiación por motivos de equidad, declarada por el legislador y no susceptible de controversia judicial.



(Además: Rosario Caicedo busca en su memoria a su hermano Andrés)



Curiosamente, el 5 de agosto de 1936, exactamente 50 años después de la sanción de la Carta de 1886, se sancionó esa reforma que, según Darío Echandía, le rompió las vértebras más importantes a la Constitución clerical y autoritaria de Núñez y Caro.

López cambió el país a mediados del siglo anterior, como él había dicho, “…con las audacias menores de 40 años”.



Buena parte de la clase política que después gobernó a Colombia fue formada por la visión de zorro político y gran estadista que fue ‘el Viejo López’: Echandía, Lleras Camargo, Lozano y Lozano, Rocha Alvira, Caicedo Castilla, Turbay Ayala, Lleras Restrepo...

López Michelsen

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso López Michelsen el día de su posesión presidencial con su esposa. Foto: Archivo histórico de EL TIEMPO

El libro se ocupa con amplitud de la violenta e ilimitada oposición del conservatismo, incluso hasta la tentativa de golpe militar del coronel Gil, el 10 de julio de 1944. El extraordinario discurso del presidente Lleras Camargo en los funerales del gran capitán liberal en noviembre de 1959, resume con su proverbial maestría, la personalidad y el legado del segundo de los López en la política. Sufrió la persecución conservadora y tras los episodios del 6 de septiembre de 1952, tuvo que irse al exilio. Luego fue artífice de la conciliación para salir de la dictadura militar y ayudó a aclimatar la paz en el Frente Nacional.



Alfonso López Michelsen, en cierta forma como su padre, comenzó la carrera política como contestatario. No fue propiamente un “delfín” pues a los 45 años fundó el MRL cuando López Pumarejo ya no era factor decisivo en la política nacional. Hizo ‘tolda aparte’ con sus antiguos alumnos de la universidad, oponiéndose, no al Frente Nacional sino a la alternación, y con un movimiento de empuje juvenil e izquierdista remozó el pensamiento liberal.



Fue ante todo y siempre un intelectual de la política. Agitaba tesis y no clientelas. Se reincorporó al Liberalismo en 1967, durante el Gobierno de Carlos Lleras, a través de los aportes de su movimiento a lo que luego sería la Reforma Constitucional de 1968.

En 1974, con amplísima mayoría, resultó elegido primer Presidente luego de la alternación, derrotando –qué curioso– a otros dos hijos de expresidentes: Álvaro Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas.



(Lea además: Gabriel García Márquez, un colombiano inmortal/ 40 años del Premio Nobel)



Presidió un mandato de centro izquierda, llevó al Gobierno a jóvenes y mujeres, reconoció personería a la Central Comunista de Trabajadores, llamó a un profesor marxista para la rectoría de la Universidad Nacional, buscó la paz con las guerrillas y por su peso intelectual, hasta el final de sus días, siguió siendo un personaje, si bien controvertido, de gran influencia en el acontecer político nacional.



Cuando uno termina de leer este libro advierte que ha recibido una extraordinaria y amena lección de historia política de Colombia, a través de la vida de la familia López.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO