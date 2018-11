La radio en escena / Opinión

He estado recorriendo salas de Bogotá para investigar sobre varias puestas en escena que se encuentran en cartelera actualmente. El Teatro Nacional tiene en su sede de La Castellana un montaje titulado He estado recorriendo salas de Bogotá para investigar sobre varias puestas en escena que se encuentran en cartelera actualmente.

El Teatro Nacional tiene en su sede de La Castellana un montaje titulado Amor en Tiempos de Radio, obra escrita y dirigida por la colombiana Laura Villegas, que resume en un ambiente de comedia la evolución de la radio en nuestro país desde sus comienzos.



La importancia que ha tenido la música en el negocio radial está bien ilustrada en el libreto con canciones como Soy lo prohibido, I´m your Venus, El día que me quieras y otros éxitos de diversas épocas y culturas alternando con divertidas cuñas radiales de jabones y cervezas cantadas en vivo por Laura Mayolo.



En la obra no hay un elenco de cantantes que alterne la interpretación de los éxitos radiales que describen la línea del tiempo, por lo que no es estrictamente un musical, pero si cuenta con un buen apoyo de los actores en coros y coreografías, lo que acerca esta producción a los montajes de Broadway. Las pistas pregrabadas por el productor musical Alejo Aponte, completan la lista de elementos que permiten el lucimiento de la solista principal, que siempre refresca todas las escenas en las que participa con su poderosa voz.



La cantante caleña Laura Mayolo proviene del pop, como muchos grandes solistas que han hecho carrera gracias a sus aprendizajes en la música comercial, cantando de bar en bar y grabando para todo tipo de cuñas y campañas publicitarias. Andrés Cepeda es un caso similar, forjado tras largos años en los estudios de grabación y en las tarimas de locales nocturnos. Por eso su voz encaja perfectamente en esta obra que se teje con clises de la música comercial y que representan periodos específicos del negocio del entretenimiento.



La Mayolo sirve de enlace entre las escenas y logra conectar con el público en todas sus intervenciones, inclusive cuando canta el tema de suspenso que acompaña la época de las bombas asesinas de Escobar, uno de los pocos temas originales de la obra. A diez años de la muerte de Fanny Mikey, es muy reconfortante para la escena cultural que el Teatro Nacional apueste por nuevas obras de dramaturgia colombiana, que además brindan oportunidades a grandes talentos como esta solista, que avanza por el sendero correcto hacia nuevos triunfos.



Óscar Acevedo

Crítico musical

acevemus@yahoo.com