Cita: “Escanée este código QR y mediante un juego interactivo ayúdele a administrar su dinero”.



Comentario: para que suene grave no hay necesidad de marcarle tilde: “escanee” (mejor que “escanée”). No olvidemos que la norma exige marcar tilde en las palabras graves, es decir, las que tienen el acento en la penúltima sílaba, solo cuando no terminan en -a, -e, -i, -o, -u, o esas mismas letras seguidas de n o s. Por ejemplo, llevan tilde si terminan en ps, bíceps, tríceps, fórceps; en i griega, póney, yóquey; en c, pícnic, zódiac; en d, cóvid; en x, dúplex, bótox, fénix; en z, Rodríguez, Ramírez, Páez.

No llevan tilde, en cambio, mapa, escanee, bambi, mambo, haiku, que terminan en vocal; vayan, saquen, esmoquin, claxon, sumun, que terminan en vocal seguida de n; vallas, saques, adiposis, osos, lapsus, que terminan en vocal seguida de s.



La mayoría de las palabras españolas son graves, techo, suave, Claudia, y la mayoría terminan en vocal, sobre todo cuando van en singular, capa, gozque, Dani, Oslo, chistu ('flauta'); en vocal seguida de n, como los verbos en plural, sigan, entren, vieron, y en vocal seguida de s, como nombres en plural, alas, reses, locos. En consecuencia, la mayoría de las palabras españolas no llevan tilde.

Diptongo



En algunos casos puede presentarse duda sobre la separación silábica, caso de es-ca-ne-e, que se separa así, en cuatro sílabas. La que lleva el acento es la sílaba ne, la antepenúltima de la palabra, por lo que queda clasificada como palabra grave. Alguien podría pensar que hay solo tres sílabas es-ca-née, lo que haría de ella una palabra aguda, y llevaría tilde. Para aclarar el asunto, cabe recordar que el encuentro de dos vocales fuertes (a, e, o) forman sílabas distintas, Le-o-nor, ve-o, va-ho, es-ca-ne-o, es-ca-ne-e, mientras que el encuentro de una vocal fuerte y una débil forma una sola sílaba, llamada diptongo, siempre y cuando predomine la fuerte, cai-ga-, Clau-dia, bon-sái, sa-mu-rái, rue-go. También hay diptongo cuando se encuentran dos débiles distintas, cui-da, rui-na, viu-da, ciu-dad.



Esta última pauta ortográfica, que dos débiles distintas formen una sola sílaba, se aplica incluso en palabras en las que claramente la u y la i constituyen fonéticamente sílabas distintas. Es el caso de vocablos como construida, destruido, jesuitas, fluidos, hui. Antiguamente se tildaban por una norma que aún alguien repite, "marque la tilde en la i para disolver el diptongo". Se escribía, entonces, construída, destruído, jesuítas, fluídos, huí. En 1952 se derogó esa norma, y desde entonces se obvia la tilde al escribirlas, aunque se mantenga la división silábica al pronunciarlas.

Habeas data



Cita: “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data” (Ley 1266). Comentario: habeas data es una expresión latina que, como tal, debe escribirse en cursiva. No lleva tilde, como no la lleva en la actualidad ningún latinismo, habeas corpus (antes, hábeas corpus), curriculum vitae (antes, currículum vitae), quorum (antes, quórum).



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co