Cita: “Hoy Luis Manuel estuviera pensionado de El Cerrejón si nada malo hubiera ocurrido, pero su hijo no fuera el mejor jugador más importante de Colombia” (PluralidadZ).



Comentario: El principal problema de esta cita es el uso del pasado del subjuntivo (“estuviera”, “fuera”) en función de tiempo condicional, es decir, en vez de “estaría”, “sería”: “...estaría pensionado...”, “... su hijo no sería el mejor...”.

La revista Semana cae en otro error con el mismo tiempo verbal: “dijo Fico Gutiérrez, luego de que Policía confirmara micrófono en su sede”. En este caso “confirmara”, pasado del subjuntivo, cumple el papel del pretérito del indicativo “confirmó”. Es un uso arcaico que no tendría por qué aparecer en noticias redactadas hoy.

(Lea además: Ortografía/ Trucos para aprender a usar el punto y coma).

Subjuntivo

¿Cómo no caer en errores como los citados? Hay que tener en cuenta algo muy sencillo. El modo indicativo (fue, estuvo, cantó) es para referirse a lo real, mientras que el modo subjuntivo (fuera, estuviera, cantara) es para referirse a lo irreal.



Veámoslo con ejemplos: “Balvin fue a Guinea Ecuatorial, estuvo en el escenario y cantó ante una audiencia multitudinaria”. Redactado así, en modo indicativo, se refiere a una realidad, algo que pasó de verdad. En cambio, “Si Balvin fuera a la Luna, estuviera en su módulo y cantara ante las selenitas, sería muy aplaudido”. Redactado así, en modo subjuntivo, se refiere a algo que no ha sucedido. Es una ilusión. Algo apenas posible.



(Lea además: Ortografía: ¿Por qué 'paciente' o 'dirigente' son palabras unisex?).



La relación del pasado del subjuntivo con el condicional es muy útil para expresar posibilidades. Con el subjuntivo se expresa la condición, y con el condicional, el posible resultado: “Si Falcao se lesionara menos, podría jugar más”. “Lesionara” va en pasado del subjuntivo, mientras que “jugaría” va en condicional.



Más ejemplos correctos: “Si usted me ayudara, terminaría antes de las 12”, “Si no fuera tan de mal genio, todas nos enamoraríamos de él”, “Si yo fuera rico, nada de trabajo dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi dau”.

Gerundio

Otra cita de la misma crónica sobre el papá de Luis Díaz: “Ahora su hijo gana millones de euros por mes, brindándole una mejor vida a sus seres queridos”.



Comentario: El problema aquí está en el gerundio (“brindándole”). El gerundio debe decir cómo sucede la acción del verbo, y no cuál es la consecuencia. En este caso el verbo es “gana”, y el gerundio, “brindando”, que no dice cómo gana. Frases válidas con gerundio serían “gana millones, jugando con toda su energía”, “gana millones, firmando buenos contratos”, “gana millones, anotando goles”.



(Lea además: No diga: 'Habemos varios estudiantes'. Truco para conjugar el verbo 'haber').



Para expresar consecuencia o finalidad hay otras opciones, “gana millones, para brindar una mejor vida a sus seres queridos”, “gana millones, lo que le permite brindar un mejor nivel de vida a...”.



El otro problema es el pronombre singular le al final del gerundio (“brindándole”). Lo correcto es les, ya que este pronombre anticipa el complemento indirecto plural (“a sus seres queridos”). La redacción correcta es: “Ahora su hijo gana millones de euros por mes, lo que permite brindarles una mejor vida a sus seres queridos”.

Más noticias

Ortografía/ ¿Se dice "se lo dije a usted” o “se lo dije a ustedes”?

¿Sabía que los monosílabos fe, fue, vio, dio, hui, huir ya no van tildados?

Ortografía: ¿Sabía que hay dos verbos 'asolar'? Así se deben conjugar

Ortografía/ Si dice 'aspira la Presidencia' es porque limpia el Palacio

FERNANDO ÁVILA

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co