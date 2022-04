Pregunta el lector Luis Guillermo Días C.: ¿Qué está pasando con el punto y coma?



Respuesta: Algunas personas prefieren no usarlo, pero es indispensable en enumeraciones complejas, como en el caso siguiente, en el que la coma separa los individuos, y el punto y coma, las familias: “Vinieron Marta, Mireya y Maruja Cifuentes; Alicia, Patricia y Alejandra Monterreal; Ana, Luz y María Páez, y Luisa, Fernanda y Josefina Matéus”. La Academia exige la coma separativa antes de la “y”, después de “Páez”.

También en enumeración de explicativas, en las que la coma separa el inciso, y el punto y coma lo cierra y a la vez separa un elemento análogo de otro: “Vinieron Marta Cifuentes, ingeniera de la Javeriana; Alicia Monterreal, administradora de la Tadeo; Ana Páez, socióloga del Rosario, y Luisa Matéus, abogada del Externado”. El penúltimo inciso (“socióloga del Rosario”) va entre comas explicativas (no entre coma y punto y coma), pues donde va la “y”, en este caso, no va signo enumerativo.



Finalmente, el punto y coma es necesario en enumeración de elípticas. En este caso la coma reemplaza el verbo, y el punto y coma separa los elementos análogos: “Marta redacta el informe; Alicia, el acta; Ana, el comunicado de prensa, y Luisa, el resumen académico”. La penúltima coma es la llamada coma separativa, que separa frases completas, y las demás, son elípticas, que reemplazan, en este caso, el verbo “redacta”.



No usar la coma separativa puede llevar a equívocas lecturas, como la que surge de este aparte de noticia reciente: “El señalado conductor deberá responder por homicidio culposo y otros”. Hasta ahí el lector puede entender que hay “otros” delitos. Sin embargo, la palabra “otros” es el sujeto de la siguiente frase, “otros, por posible falso testimonio”. Mejor, entonces: “El señalado conductor deberá responder por homicidio culposo, y otros, por posible falso testimonio”, con coma separativa y coma elíptica.

Hoja



Recomendación radial por Feria del Libro: “Si el libro tiene 300 páginas, lea 10 hojas diarias, y en un mes lo habrá leído”. Comentario: Muy bien intencionado consejo, solo que una hoja tiene dos páginas. Un libro de 300 páginas tiene 150 hojas. Si lee 10 hojas diarias, el libro estará leído en medio mes.



Inclusivo



Aviso argentino inclusivo: “Natación, destinada a niñes de 7 años en adelante, adolescentes y adultes”. Comentario: Este aviso levantó una polvareda de comentarios, no sobre el servicio de la piscina, sino sobre el uso de neologismos inclusivos (niñes, adultes). No hay que exagerar en esto de ser inclusivo, porque el impacto del lenguaje le resta fuerza al mensaje.

Saludo



Pregunta la lectora Luz Mayorga: ¿Qué opina de esa forma de saludar, sobre todo en radio, “Con los buenos días”? Respuesta: Podríamos decir que sobra “con los”, pero también que la noticia es tan importante que lo de menos es el saludo, y por eso se le resta importancia agregándole “con los”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co