Cita: “También fue exgerente del Banco de la República y presidente del Grupo de Energía de Bogotá”.



Comentario: La redundancia “fue expresidente” tiene aquí un costo semántico, porque se destaca que el personaje ya no lo es (eso quiere decir ex) y no que en algún momento anterior lo fue, que es lo que habría que destacar. Hay que quitar “fue” o “ex”: “es expresidente” o “fue presidente”.

Hay otros usos frecuentes e incorrectos del prefijo ex, como “exsacerdote”, referido a un presbítero católico reducido al estado laical, ya que esa reducción lo dispensa o exime de sus funciones ministeriales, pero no le quita el carácter de sacerdote, adquirido en el momento de su ordenación, que, como se dice oficialmente, es un sacramento que imprime carácter. Para referirse al personaje en cuestión con el prefijo ex, podría hablarse de cargos que dejó de ejercer, “excapellán de la universidad”, “expárroco de San Juan”.



En el caso de personal del Ejército sucede algo similar. Un militar en uso de buen retiro no es “exmilitar”, ni “exgeneral” ni “excoronel”, sino “general retirado”, “coronel retirado”, etc., que se abrevian “general (r)”, “coronel (r)”. Al dirigirse a ellos no hay necesidad de decirles “retirado”. Basta “general Naranjo”, “coronel Cáceres”. Estrictamente “exmilitar” es quien es expulsado del Ejército por mal comportamiento, y no quien se retira una vez termina su misión.

Como queda dicho, ex debe referirse a cargos desempeñados, “exgerente de Ventas”, “exdecano de Derecho”, y no a la profesión de la persona, “exadministrador”, “exabogado”, pues la persona no pierde su título universitario, no deja de ser ingeniero, arquitecto, cirujano, así abandone el ejercicio de las actividades propias de su profesión.



Lo anterior exigiría examinar si cuando se dice “exciclista” o “exfutbolista” realmente la persona a la que hace alusión dejó se ser ciclista o dejó de ser futbolista. Casi siempre se trata de deportistas que siguen trabajando en el ámbito propio de la disciplina en la que triunfaron y se dedican ahora a entrenar o a dirigir a otros. Estrictamente no han dejado de ser ciclistas o futbolistas, sino que siguen siéndolo como asesores, y no como competidores. En todo caso puede referirse a estos personajes como “exarquero del DIM”, “ex-9 de la selección”, “expeón de Ineos”, “excapo del Jumbo”.



En el caso de personas muertas, resulta casi siempre inútil el uso de ex. En frases como “el expresidente Marroquín era poeta”, “la exministra Arboleda fue una auténtica lideresa”, el prefijo ex sobra.

Recordemos que, como todo prefijo, ex va pegado a nombre univerbal (de un solo término), “la excanciller Holguín”, “la exministra Sanín”; con guion ante mayúscula, “era el típico ex-IBM”, y ante cifra, “el ex-10 del Junior”, y separado ante nombre pluriverbal, “Paula Andrea Betancur, ex señorita Colombia”, “Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz”. Finalmente, que ex también es sustantivo, cuando se refiere a quien dejó de ser pareja sentimental, “tu ex te recuerda que pagues la cuota de este mes”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

