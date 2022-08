Pregunta el lector Isidro Álvarez: En el coro del vallenato Bendita suerte, de Los Betos, dice: “Porque a mi casa aún el cartero no ha llegado todavía”. ¿No hay redundancia al decir “aún” y “todavía”?



Respuesta: Sin duda la hay, pero si se quita cualquiera de las dos palabras queda cojo el verso, es decir, se daña la métrica. Si en algún momento el compositor se planteó el problema, prefirió salvar la métrica, y no corregir la redundancia.

En todo caso, la letra de este exitoso vallenato no es la mejor muestra de buena escritura. Le hizo falta pasar por corrección de estilo. Comienza con un error de concordancia de número, “Una pareja (…) se llegan a enamorar”, pasando de singular (“una”) a plural (“llegan”). Más adelante dice: “Llegó a la puerta donde ella viviera”, en vez de “... donde ella vivía”. Etcétera. Diríamos que son licencias poéticas. Es mejor cantarla sin correcciones, para deleite de intérpretes y público. No sobraría, sin embargo, que algún gramático que sepa también de métrica, música y espíritu vallenato revise las letras de las nuevas canciones, y sugiera mejoras, sin traicionar la intención del autor. Puede ser un emprendimiento con futuro exitoso en Valledupar: “Se revisan letras de vallenatos”. ¡Háganlo, y me cuentan!



Nini



Cita sobre los ahora llamados “ninis”: “Uno de cada dos jóvenes ni estudian ni trabajan” (TV). Comentario: Como en el caso anterior, esta frase comienza en singular (“uno”) y cambia abruptamente a plural (“ni estudian ni trabajan”). Es una falta de concordancia. Mejor: “Uno de cada dos jóvenes ni estudia ni trabaja”.

Dios los bendiga



Pregunta la lectora Mary Restrepo: ¿Por qué los pastores les dicen a los feligreses “Dios les bendiga”? ¿No sería “los bendiga”?



Respuesta: Supongo que lo hacen porque ese “les” les suena críptico, mágico, recóndito, misterioso. Si hay algo que demuestra que el mejor español se habla en Colombia es el correcto uso tradicional de los pronombres lo, la, los, las. “Dios lo bendiga” (a un hombre), “Dios la bendiga” (a una mujer), “Dios los bendiga” (a varios hombres), “Dios las bendiga” (a varias mujeres), teniendo en cuenta que “Dios los bendiga” es también universal, es decir, abarca hombres y mujeres. Los pronombres le y les no son para complemento directo inclusivo, sino para complemento indirecto, “Dios le dé la salud” (a usted, hombre o mujer), “Dios les dé la

salud” (a ustedes, hombres o mujeres). Dado que el hablante de la península ibérica es leísta (usa le para el complemento directo y para el indirecto), a algunos pastores criollos les suena más elegante, esotérico, recóndito, divino, celestial, sublime... Pastores colombianos, por favor, digan “Dios lo bendiga”, “Dios la bendiga”, “Dios los bendiga”, “Dios las bendiga”, que no por atravesar le o les

la bendición va a ser más poderosa de lo que ya es.



Agrego, previendo reacciones, que la Academia terminó aceptando recientemente le y les para el complemento directo, lo que no significa que el manejo tradicional, vigente en el uso colombiano, no siga siendo preferible. ¡Dios los bendiga!



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952 @hotmail.com