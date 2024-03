Ortografía / ¿Se puede usar la palabra cruasán? ¿Estuvo bueno el Estéreo Pícnic?

En Voz pópuli desvarían sobre cómo pronunciar «croissant», a propósito de alguna noticia sobre el costo de uno de estos panes en alguna bizcochería de Medellín. Lo pronuncian de diversas maneras, haciendo acrobacias vocales para lograr sofisticados sonidos franceses. Alguien dice que prefiere españolizarlo y lo pronuncia sin tanta alharaca, con los sonidos planos propios del español, y alguien más aporta “pancacho”, como se le dice a este hojaldre en el occidente del país.

Señores locutores, déjenme decirles que hace bastanticos años ya, el Diccionario de la lengua española, DLE, registra la palabra “cruasán”, como adaptación del francés croissant, para referirse al ‘bollo de hojaldre en forma de media luna”. Alguna vez en La Patria, de Manizales, usaron la palabra “cruasán” en el título de una entrevista que me hicieron sobre novedades de la lengua española. Y en esta columna, que cumple treinta y ocho años saliendo semanalmente, la he incluido más de una docena de veces. “Cruasán” tiene como sinónimos “medialuna”, también registrada así en el DLE, y “pancacho”, que puede verse en el Diccionario de colombianismos, del Caro y Cuervo, 2023, p. 348.

Tropicana

En otra emisora, Tropicana, le dedicaron media hora o más a la ortografía. Dieron muy acertadas lecciones sobre la forma correcta de escribir, pero, por la rapidez con que abordaron algunos temas, faltaron precisiones. A la pregunta ¿Vaso de agua o vaso con agua?, se dio la respuesta “Las dos son correctas”. Sí. Las dos son correctas, pero su significado es distinto, un “vaso con agua” puede ser un vaso que se acaba de lavar y está húmedo o un vaso con restos del líquido porque ya se consumió parte de él. En cambio, “un vaso de agua” es la cantidad de líquido, unos 200 mililitros. Es el agua que cabe en un vaso. Una persona puede consumir un vaso de agua, pero no un vaso con agua, que no pasa por el guargüero.

En la discusión que se arma con estas expresiones, “vaso con agua” vs. “vaso de agua”, se suele decir que el vaso es de vidrio, de plástico o de icopor, pero no de agua. No olviden que la preposición “de” tiene 27 significados registrados en el DLE, uno de los cuales, el 4, es ‘materia de que está hecho algo’, “vestido de seda”, “vaso de vidrio”, y otro, el 5, ‘lo contenido en algo’, “un bidón de aceite”, “un barril de cerveza”, “un plato de lentejas”, “una botella de leche”, “una copa de champaña”, “un vaso de agua”. La misma expresión se repite en el lema “vaso”, del DLE, donde el significado 3 es ‘cantidad de líquido que cabe en un vaso’, y una de las locuciones de uso, “ahogarse alguien en un vaso de agua” (no “con agua”).

Otra pregunta fue ¿el final o la final?, y se respondió: “ambas son correctas”. Sí, pero su uso es distinto. Generalmente es “el final”, masculino, “ya sé cuál es final de esa novela”. “La final” es específicamente el último partido de un campeonato. “Santa Fe se prepara para la final de la Liga”.

Estéreo Pícnic

“Estéreo” lleva tilde por ser esdrújula, y “Pícnic”, por ser grave terminada en “c”.

FERNANDO ÁVILA

EXPERTO EN GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com

