Cita: “Se frustró en la Comisión Primera del Senado, pero no hubo quorum”.



Comentario: También se puede escribir en español cuórum.



Ribereños



Cita: “Historias de la Costa profunda, de aquella que no toca el mar y en las de los visitantes que son considerados por los rivereños, cachacos”.



Comentarios: Mejor: ribereños, con “b”, según el DLE, ‘que vive en la ribera de un río’. Ribera: ‘margen y orilla del mar o río’. Rivera (apellido), “José Eustasio Rivera”. Y aún mejor si se reordenan las palabras y elimina la coma que separa el complemento directo: “... los visitantes que son considerados cachacos por los ribereños”. Además de todo, queda más claro.

Cita: “Hemos logrado sincronizar la unidad 1 y 2 con el Sistema Nacional de Potencia”.



Comentario: Si el logro se ha repetido, “Hemos logrado sincronizar las unidades 1 y 2...”. Si se refiere a una sola vez, “Logramos sincronizar las unidades 1 y 2...”. La diferencia entre “hemos logrado” (pasado compuesto) y “logramos” (pasado simple) es muy importante y apenas se conserva en México y Colombia. Se usa “hemos logrado” cuando la acción se repite o puede repetirse dentro de una unidad de tiempo que aún permanece, “hemos logrado más ventas este año”, “hemos ganado tres veces este semestre”, y “logramos”, cuando la acción sucedió dentro de una unidad de tiempo ya concluida, “logramos más ventas en el 2021”, “ganamos cuatro veces el semestre pasado”.



Quizá con otros ejemplos se entienda mejor. Con pasado compuesto, “el dólar ha subido a cinco mil y más pesos este semestre” (“este semestre” es unidad de tiempo aún vigente; por eso, “ha subido”, pasado compuesto), el dólar subió casi quinientos pesos en el 2021 (“en el 2021” es unidad de tiempo ya concluida; por eso, “subió”, pasado simple). Uno más personal: “He escrito 23 columnas este año” (puedo seguir escribiendo columnas este año), “Escribí 24 columnas este año” (ya escribí todas las columnas que tenía previsto escribir este año).

Calanchín



Cita: “Ni Alexánder Vega ni sus calanchines van a llevarnos a votar esto obligados”.



Comentario: Para quienes me han preguntado si la palabra “calanchín” es correcta, les informo que sí. Está registrada en el Diccionario de americanismos, como palabra masculina o femenina usada en Colombia, con la siguiente definición: ‘persona que presta su nombre para que figure en un contrato o negocio, en lugar del nombre del interesado’. El Diccionario de americanismos fue editado en 2010 con el propósito de que les diera el visto bueno a palabra y locuciones usuales en los países de América y menos conocidos en España. Muchos usuarios de la página de la RAE (Real Academia Española) consultan el diccionario clásico, DLE, que se viene publicando desde hace trescientos años, y si no encuentran su vocablo ahí, dicen: “Esa palabra no existe”.



Antes de dar ese diagnóstico podrían consultar el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, otro lexicón normativo de nuestro idioma, que incluye voces y usos no contemplados por el tradicional DLE, y el Diccionario de americanismos, que es un divertimento como pocos. Ahí están las voces ancestrales que tal vez hace rato no oímos, como “guagua”, “sute”, “calanchín”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas:

fernandoavila1952@hotmail.com