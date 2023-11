Ortografía/ ¿Se escribe 'sánduche' o 'sándwich', 'whisky' o 'güisqui'?

Cita: “Tras siete meses, CREG podrá volver a tener ‘quorum’”.



Mejor: “… a tener cuórum”, que es la forma española de la palabra latina quorum. Varias palabras españolas han conservado la forma latina terminada en -um, como acuárium, álbum, armónium, auditórium, cinefórum, critérium, currículum, desiderátum, factótum, fórum, mágnum, maremágnum, máximum, médium, memorándum, mínimum, pandemónium.

Algunas de ellas alternan con formas más evolucionadas, como acuario, armonio, currículo, foro, máximo, medio, memorando, mínimo, pandemonio. ¿Y por qué no escribir, entonces, quórum, como se hace con las palabras en las que la única diferencia con el latín es la tilde?



Durante mucho tiempo se escribió quórum, pero en la actual edición de la Ortografía de la lengua española, 2010, se establece que la letra q solamente se usa para las sílabas que y qui, de queso, maqueta, achaque, quiste, máquina, yanqui, etc., y se cambia por k en Irak (antes Iraq) y a C en Catar (antes Qatar). La palabra quorum (latín) o quórum (latín españolizado) queda, por la misma razón, cuórum. Hay que perderle el miedo a escribirla así y empezar a usarla en actas de asambleas y noticias de prensa.



Este cambio presenta mucha resistencia en empresas y entidades oficiales, dado que, durante siglos, más de diez, se escribió quorum. Todo cambio presenta resistencia, pero en la medida que se va conociendo la nueva forma de hacerlo se va dejando atrás el uso tradicional y se pasa al nuevo.



Por dar algún ejemplo, recordemos que antes se escribía carnet; luego, nos dijo la Academia que no escribiéramos carnet (francés) sino carné (español), hasta cuando, en 1992, se incorporó oficialmente al léxico español la forma carnet, más universal que carné, que corría el peligro de quedar sin tilde y leerse como carne (de res). Otro caso, de muchos, es el de whisky, forma inglesa que se tradujo al español como güisqui, con la mala suerte de que nadie quiso usarla, hasta que la Academia acogió la forma wiski, más cercana a la original inglesa, que ya algunos medios comienzan a utilizar. Algo similar pasó con sandwich, que se nos pidió reemplazar por emparedado, voz que ni siquiera se usa en España, pues allá se dice bocadillo, y que hace treinta años quedó adaptada al español con la sola adición de la tilde, sándwich. Este sándwich tildado convive hoy en el DLE y en los menús del mercado con sánduche, forma preferida en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Shakira



Cita: “¿Es cierto que fuiste tú la que le abriste los ojos a Shakira?” (Semana). Mejor: “... la que le abrió los ojos...”.



Cita: “Con el fin de poner fin a sus cuentas pendientes”. Mejor: “Para poner fin a sus cuentas pendientes”.



Cita: “Finalmente la artista ha regresado a Miami sin Milan y Sasha”. Mejor: “... regresó a Miami sin Milan ni Sasha”.



Cita: “Después de cerrar definitivamente su etapa ante la fiscalía catalán”. Mejor: “... ante la fiscalía catalana”.

Francisco



Cita: “Papa Francisco dice que tiene ‘inflamación pulmonar’ y reza el Ángelus en su casa” (La W). Mejor: “... que tiene inflamación pulmonar, y reza el ángelus en su casa”. La inflamación pulmonar no necesita comillas y el ángelus no necesita mayúscula inicial, como no lo necesitan los nombres de otras oraciones, padrenuestro, avemaría, credo...



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@

hotmail.com