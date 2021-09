¿Se escribe 'rife y rafe' o 'rifirrafe'?

Pregunta la lectora Martha Pilo: ¿Existe la palabra relacionamiento, incluida en una información del periódico que dice “este sistema permite incentivar el relacionamiento...”?



Respuesta: La palabra relacionamiento no figura en ninguno de los diccionarios normativos de la RAE, pero está, por ejemplo, en Definiciona, que lo registra como sustantivo antiguo que significa ‘acción y resultado de relacionar o relacionarse, en establecer un vínculo, relación, nexo o correspondencia entre elementos o personas y realizar un listado escrito de personas o cosa’. Explica que viene del verbo relacionar y el sufijo -miento, que indica ‘efecto’.

Entre las muchas entidades que usan la palabra relacionamiento en sus documentos, están la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, con su Manual de relacionamiento, que reglamenta procedimientos en casos de conflicto de intereses en contratos, para alcanzar una mayor transparencia en las relaciones entre el Estado y las empresas privadas, y la CHEC con sus Planes de relacionamiento, de los que dice que están diseñados para realizar una gestión adecuada y eficaz de diferentes asuntos o temas que surgen a partir de la interacción entre la empresa y los grupos de interés.



Sinónimos de relacionamiento son relación, conexión, vinculación, correlación, nexo, interrelación, asociación, contacto, cooperación, que como todo sinónimo expresan una idea afín, pero no necesariamente exacta a la del término original. El vocablo es parte del léxico de la psiquiatría y se suele usar en áreas como los recursos humanos, la administración de empresas, las finanzas, la logística, el mercadeo y el servicio al cliente.

Gazapos



“El asunto terminó convirtiéndose en ese rife y rafe” (Semana). Mejor: “... en ese rifirrafe”, palabra coloquial que el Diccionario de la lengua española define como ‘contienda o bulla ligera y sin trascendencia’.



“Hemos caducado el contrato” (ministra Abudinen). Mejor: “El contrato caducó” o “Fue declarada la caducidad del contrato”, pues el verbo caducar no admite voz pasiva, como no la admiten en general los verbos intransitivos.



“Los jugadores altiplánicos se enfrentaron a los criollos” (radio). Mejor: “Los jugadores bolivianos se enfrentaron a los colombianos”, pues altiplánicos son solo los nacidos en el altiplano de Bolivia, que es apenas el 28 % del país, y criollos son todos los hijos de europeos nacidos en América, incluidos colombianos y bolivianos.



“Alejandro Gaviria le dijo ‘sí’ a la Colisión de la Esperanza” (TV). Mejor: “... a la Coalición...”, ‘unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado’ (DLE), y no “... a la colisión...”, ‘choque’ y ‘oposición y pugna de ideas’ (DLE), salvo que la periodista hubiera querido intencionalmente decir “colisión”, para resaltar con ironía que hay grandes diferencias ideológicas entre los integrantes del grupo.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co