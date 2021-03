¿Por qué se debe escribir 'el Tigre Falcao' y no 'El Tigre Falcao'?

Juan de Jesús de la Torre pregunta: ¿Mi nombre y apellido van con mayúsculas iniciales?



Respuesta: Las conjunciones, artículos y preposiciones de los nombres propios se escriben en minúscula. Por ejemplo, la “y” de Instituto Caro y Cuervo o de José Ortega y Gasset, la preposición “de” y el artículo “la” en Universidad de los Andes o Humberto de la Calle, la proposición “para” y el artículo “la” en Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.



Por supuesto, la contracción “del” (de + el) en Instituto del Carmen o María del Carmen Pérez. Así pues, la escritura correcta de su nombre es Juan de Jesús de la Torre.

Ahora bien, si en un primer párrafo aparece su nombre completo, y en el segundo y sucesivos solo su apellido, la proposición “de” se escribe con mayúscula inicial, “Agregó el doctor De la Torre que es pertinente recordar…”. También cuando se repite la preposición “de” en el apellido de casada, la segunda preposición cambia a mayúscula inicial, “su esposa, “Carolina de De la Torre, lo acompañó en su presentación…”. Para apodos y sobrenombres se sigue el mismo criterio, el Tigre Falcao (no “El Tigre”), el Gordo Benjumea (no El Gordo), el Divo de Juárez (no De Juárez), el Tenor de las Américas, la Ciudad de la Eterna Primavera, la Ciudad de los Parques, el Pueblito Pesebre de Colombia.



La Ortografía de la lengua española, 2010, aclara aspectos como estos en su capítulo 7, titulado “Ortografía de los nombres propios”, título que responde a quienes repiten equivocadamente que “los nombres propios no tienen ortografía”.

Cédula

La forma correcta de escribir el nombre propio de una persona no es necesariamente la que aparece en la cédula de ciudadanía, donde una persona llamada Álvaro Álvarez Uscátegui, por poner un ejemplo, aparece como Alvaro Alvarez Uscategui (que se lee Alváro Alvárez Uscatégui).



El documento se llama cédula de ciudadanía, pero parece como cedula de ciudadania (que se lee cedúla de ciudadánia). Y pertenece a la República de Colombia, que aparece como Republica (que se lee Republíca). Si para rematar, el ciudadano nació en Bogotá, la cédula dice que nació en Bogota (que se lee Bogóta). Todos esos errores del documento de identificación nacional no constituyen la verdadera identidad del ciudadano, ni de su lugar de nacimiento, ni del país, ni del nombre del documento oficial, sino errores vergonzosos que en algún momento tendrán que enmendarse.

100 millares

Los nuevos billetes venezolanos dicen “500 mil”. La forma correcta combinada de cifra y letra es “500 millares”. Es el mismo error de los billetes colombianos de “10 mil”, “20 mil”, etc.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co