Pregunta la lectora Ana Celina Cerón Rodríguez por el uso periodístico de los verbos linchar y electrocutar. Los ve en titulares de noticias en los que el linchado y el electrocutado resultan al final de la noticia en recuperación hospitalaria. Respuesta: Linchar significa ‘ejecutar’, ‘ajusticiar’ o ‘dar muerte’, y electrocutar, ‘matar por medio de una corriente o descarga eléctrica’, según el DLE. Quizá en la prensa se está acudiendo al uso hiperbólico de estos dos verbos, que es frecuente en el habla común, como cuando alguien dice que se muere de la risa o que lo mata su indiferencia.

Hui



Pregunta el lector Juan José Lopera: ¿Cómo explica que las palabras hui y huir sean monosílabas? Respuesta: Diptongo es una sílaba con dos vocales. Hay diptongo decreciente, una fuerte predominante y una débil, ley, soy, rey. Hay diptongo creciente, una débil y una fuerte predominante, dio, vio, fue. Y hay diptongo neutro, dos débiles distintas, ¡uy!, diu.



El grupo ui está incluido en esta última categoría de diptongos. La norma de 1952 dice que se considera diptongo ortográfico, aunque fonéticamente no lo sea. Es claro que ¡uy! es monosílabo, pues se pronuncia en un solo golpe de voz, mientras que hui es bisílabo, pues se pronuncia en dos golpes, hu-i, pero, para efectos ortográficos, este último se cuenta como diptongo. Por eso, hui y huir no se tildan, pues quedan clasificados como monosílabos ortográficos. Sí se tildan, en cambio, los hiatos (no diptongos) en los que predomina la vocal débil. Hay doce combinaciones que forman hiato, aí, eí, oí, ía, íe, ío, aú, eú, oú, úa, úe, úo, que aparecen en palabras como raíz, creí, oí, vía, ríe, lío, aúlla, Seúl, seudoúlcera, evalúa, actúe, avalúo.

Cómo



Cita: “El filósofo analiza como el mundo pasó de la Guerra Fría a una ‘paz caliente’ ”. Mejor: “... cómo...”, con tilde, puesto que es palabra tónica. Oigan la diferencia entre un como átono (sin acento), “Es como buen filósofo”, y un como tónico (con acento), “¡Cómo es de buen filósofo!”.



Taironas



Cita: “Descendiente de los Tayrona”. Mejor: “... de los taironas”. Los nombres de etnias, que algunos antropólogos escriben en singular con mayúscula, por influencia de la lengua alemana, “los Azteca”, “los Tayrona”, “los Chibcha”, “los Charrúa”, se escriben en español con minúscula, “azteca”, “tairona”, “chibcha”, “charrúa”, con plural variable, “los aztecas”, “los taironas”, “los chibchas”, “los charrúas”.

Se lo dije



Cita: “Se los dije: voy a quedar de primero”. Mejor: “Se lo dije...” o “Les dije que iba a quedar de primero”, entre otras opciones. El pronombre lo reemplaza el complemento directo “voy a quedar de primero”, es decir, ‘eso que dije’, singular. El pronombre se, a su vez, remplaza o anticipa el complemento indirecto “a ustedes” (“se lo dije a ustedes”). El mal uso, bastante generalizado, por cierto, surge de la imposibilidad de pluralizar “se”, que es igual en singular, “se lo dije a usted”, y en plural, “se lo dije a ustedes”. Por eso se tiende a pluralizar equivocadamente el pronombre “lo”. Eso sería válido si el complemento directo fuera plural, “Tenía listos los nombres de varios candidatos. Ayer se los dije” (“los”, plural, se refiere a “los nombres de varios candidatos”, plural).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co