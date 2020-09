Orlando Jaramillo dice que al todoterreno típico del Eje Cafetero se le puede decir yip, pero no yipao, que es su capacidad. La relación de yip con yipao es como la relación de camión con camionado, o su aféresis, camionao, o de volqueta con volquetada, es decir, el vehículo es el yip (jeep, en inglés), y su capacidad es yipao, como cuando alguien dice “ahí le mando un yipao de café”, parecido a “un camionao”.

Me parece muy apropiada la aclaración, que sería bueno tener en cuenta en la próxima edición del Diccionario de americanismos, en el que figura yipao como palabra usada en Colombia para referirse a un ‘vehículo pequeño, carpado, utilizado para transportar personas, animales y bultos de poco tamaño’.

Frente a

Pregunta: ¿“Frente a” es lo mismo que “en relación con”, como lo usan en los noticieros?, Lorena Sánchez.



Respuesta: No es lo mismo. “Frente a” es ‘contrario a’ o ‘en contra de’, “Frente a la acusación de Trump, Xi Jinping dice que China no tiene nada que ver con eso”. “En relación con” es ‘en correspondencia con’, “En relación con lo dicho por Trump, el secretario Mike Pompeo asegura que el virus sí fue creado en laboratorio”.

Lavarse las manos

Pregunta: ¿Se dice “lavarse las manos” o “limpiarse las manos”?, L. S.



Respuesta: Son dos acciones distintas. Limpiarse las manos es ‘quitarles la suciedad’, lo que se puede hacer con una servilleta, un pañuelo, un cepillo, mientras que lavarse las manos es necesariamente ‘con agua’. Lo que se pide en los protocolos de bioseguridad es más cercano a lavarlas que a simplemente limpiarlas.

Quejas

Alberto Sandoval advierte que hay triple negación en la frase “No hay justificación ninguna para que nadie se quede más allá de su período”. Bastaría una negación: “No hay justificación para que alguien se quede...”.



Horacio Sánchez anota que las aleaciones son con metal y no con plástico, a propósito de la frase “Las herramientas que sean de aleaciones plásticas resistentes a altas temperaturas no deben tener puntas”. En efecto, alear es ‘fundir un metal con otro u otros’, según el Diccionario de la lengua española, 2014.



Clara Medina cuenta que una presentadora de TV dijo: “Médicos reiteran sobre el peligro de estas sustancias”, sin aclarar qué reiteran. Tiene razón. Podría ser “... reiteran alerta sobre el peligro...”.



Nelly Falla opina que la frase presidencial “Dispersamos los respiradores por todo el país” no acude al verbo adecuado. Comentario: dispersar o esparcir es ‘dividir lo que está junto’. Lo asertivo sería “distribuimos”, pero se justifica “dispersamos” como hipérbole que da la idea de suficiencia y amplio cubrimiento.

FERNANDO ÁVILA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co