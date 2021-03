¿Se dice 'inició' o 'se inició?

Gabriel Francisco Briceño Fernández pregunta: ¿“Se inicia la conferencia” o “inicia la conferencia”?. Comentario: En los últimos tiempos se ha generalizado el uso del verbo “iniciar” sin el pronombre “se”, “Hoy inicia la feria del libro”, “Mañana inicia el periodo de inscripciones”, “El viernes inicia la nueva serie de Netflix”. La forma tradicional y cada vez más olvidada es con el pronombre “se”, “se inicia la conferencia / la feria / el período / la nueva serie…”, propio de este y otros verbos pronominales, “se apropió del problema”, “se divierte con una cucaracha”, “se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores”.

El Diccionario panhispánico de dudas dice que no es correcto su uso como intransitivo no pronominal, como en la frase “La semana inicia mal”, es decir, si se le quita el pronombre “se”, que es lo más frecuente, debe llevar complemento directo (¿qué inició?) “inició la conferencia”, “inició la feria”, “inició la serie”, pero no simplemente “inició ayer” (¿cuándo?), “inició mal” (¿cómo?) “inició en Bogotá” (¿dónde?). El obligado complemento directo responde a la pregunta ¿qué inició?, “Ayer en Bogotá inició bien el diálogo entre las partes” (“el diálogo entre las partes” es el complemento directo).

Cita: “Feliz el hombre a quien al final de la vida no le queda si no lo que ha dado a los demás”, Armando Fuente Aguirre, en la sección Condolencias. Comentario: Esta frase del mexicano Fuente Aguirre, conocido también como Catón, quedó transcrita con un pequeño error. Tiene un “si no” condicional, en vez de un “sino” adversativo. La forma correcta es: “Feliz el hombre a quien al final de la vida no le queda sino lo que a ha dado a los demás”.

Julián Palacios Salcedo me envía esta frase de la edición digital: “el propósito era recibir insumos de cómo podríamos recoger un poco de esa memoria histórica y de ese valor que quizás a estado olvidado en lo que significa una Primera Dama". Comentario: En la transcripción de esta respuesta de una entrevista radial, se confunde la preposición “a” con el verbo auxiliar “ha”. Lo correcto es “… quizás ha estado olvidado…”.

Andrés Aillón pregunta si el condicional “anotaría gol” es válido para narrar un hecho real. Hay ciertos giros literarios que hacen válidos recursos lingüísticos que en principio no lo serían. El condicional sirve en primera instancia para expresar algo posible “anotaría gol”, si se da una condición, expresada en subjuntivo, “si el mediocampista le pasara el balón”. Los periodistas usan el condicional también para hablar de un rumor, “La primera dama publicaría su autobiografía”, y para indicar algo que ya sucedió “tras el pase del mediocampista, Falcao anotaría ayer su gol estelar”.



