¿Se dice 'hambreado' o 'hambriado'? ¿'la final' o 'el final'?

Òscar Briñez pregunta si la expresión “fue muerto”, referida a un delincuente abatido por el Ejército, es correcta.



Respuesta: Verbos como nacer, trotar, saltar, morir, en principio, no admiten voz pasiva. Eso se manifiesta en que no se dice “Fulano fue nacido…, fue trotado…, fue saltado…”, sino “Fulano nació en…, trotó por…, saltó desde…, murió hace…”. No obstante, el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, registra como séptimo significado del verbo morir el de ‘matar’ o ‘quitar la vida’, y da como ejemplo: “el toro fue muerto en la primera estocada”. Aclara el DLE que es el único caso en el que el verbo morir se puede usar en voz pasiva. Así que “fue muerto” es válido, a pesar de que este uso se aleja de la norma general establecida para los verbos intransitivos.

Como Miss Universe



Cita: “Bolívar fue elegida como la nueva Miss Universe Colombia 2020”.



Comentario: No es incorrecto escribir “elegido como” o “elegida como”, para referirse al ganador de una elección, pero ese “como” puede hacer dudar de la realidad del hecho, pues hace pensar en un juego o en un hecho que no corresponde a la realidad. Pasa en locuciones del tipo “actúa como autómata”, “camina como borracho”, “se ve como postizo”, con las que se dan a entender apariencias, y no realidades. Por eso resulta más recomendable “… fue elegida nueva Miss Universe Colombia 2020”.



Hambriado



Lucila Nieto pregunta si es válido decir “hambriado” o se debe decir siempre “hambreado”.



Respuesta: Como adjetivo derivado del verbo “hambrear”, y este del sustantivo “hambre”, la forma correcta, en primera instancia, es “hambreado”. Sin embargo, la muy extendida pronunciación diptongada hizo que la forma “hambriado” fuera recogida como opción válida por el Diccionario de americanismos, 2010, libro normativo de la Academia que registra las formas dialectales propias del idioma español hablado en América, incluidas las colombianas, como ponqué, gripa, (hormiga) culona, onces, berraco, agendar, impase, hambriado…



Final



Pregunta Laura Camila Pérez si se dice “el final” o “la final”.



Respuesta: “La final”, femenino se usa para referirse al último juego de un campeonato, “La final de Catar 2022 será entre un equipo europeo y uno suramericano, predice el brujo”. En los demás casos es “el final”, “el final de la película es muy emotivo”, “todos salieron contentos al final”, “al final nadie protestó por el aumento”… Cuando es adjetivo, se acomoda al género del sustantivo que modifica, “la jornada final”, “la protesta final”, “la resaca final”, femeninos, o “el punto final”, “el problema final”, “el juicio final”, masculinos. Finalmente, no es lo mismo “la final del mundo” que “el final del mundo”.



