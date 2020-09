¿Se dice etapas contrarreloj o contrarrelojes?

Pregunta: He oído “gente divinamente”. Lo suelen decir los bogotanos de clase alta con cierto gesto humorístico, pero aun así no me convence, Camila Botero Uribe.



Respuesta: Se trata de una figura retórica llamada enálage. Recuerde que “figura retórica” no es error, sino recurso válido de expresión que altera la norma general.

La enálage le da a la palabra un carácter distinto al que le es propio, como sucede con divinamente, que es adverbio, pero en esta expresión adquiere el carácter de adjetivo, “gente divinamente”. Lo mismo pasa cuando se dice “gente bien”, pues bien es adverbio, y en esta expresión actúa como adjetivo. Son dos locuciones divinamente.

Contrarrelojes

Pregunta: ¿Etapas contrarreloj o contrarrelojes?, Lorena Gauna.



Respuesta: Contrarreloj se escribe en una sola palabra. Es invariable cuando se usa como adjetivo. Recuerde que adjetivo modifica sustantivo, “etapa contrarreloj”, en singular, y “etapas contrarreloj”, en plural. Cuando se usa como sustantivo, tiene variación, “Triunfó en la contrarreloj”, singular, y “triunfó en las contrarrelojes”, plural.



Cuando no se refiere a la competencia ciclística, sino metafóricamente a otra actividad, se escribe separado, “Los laboratorios investigan contra reloj en la vacuna”, “El Gobierno trabaja contra reloj en la reglamentación de esas leyes”. En estos últimos casos, también se puede escribir contra el reloj. Tanto contra reloj como contra el reloj son opciones al tan manido anglicismo fast track.

Donde

Cita: “Recuerda ese momento donde todo empezó” (Éxito).



Comentario: Tanto el adverbio donde, que significa ‘algún lugar para’, como en la frase “Ya tiene donde vivir”, como la preposición donde, que significa ‘en el lugar de’, como en “Estuve donde mi primo”, se refieren a lugar, no a tiempo. El sustantivo momento significa ‘lapso’, ‘oportunidad’, ‘ocasión’, no ‘lugar’. En consecuencia, no es apropiado escribir “momento donde”, sino “momento cuando”. Para el aviso de estos supermercados amarillos, “Recuerda ese momento cuando todo empezó”.



En las películas se suelen usar expresiones como “Nos vemos en lo de Tom”, “Te espero en lo de Max”, que podrían reemplazarse por “Nos vemos donde Tom”, “Te espero donde Max”, locuciones más propias de nuestro idioma.

¿Usted o tú?

Cita: “Escuche la radio, y conéctate con la verdad”.



Comentario: En la radio todavía se cuida mucho el trato de “usted”. En esa línea, la recomendación debe decir “Escuche la radio, y conéctese con la verdad”, con un usted sobrentendido. Hoy, sin embargo, se está popularizando el tuteo en medios informativos.



Si esa es la opción, queda “Escucha la radio, y conéctate con la verdad”, todo con un tú sobrentendido. Lo importante es que no se mezcle el tú con el usted en la misma sentencia.

