¿Se dice 'el mugre' o 'la mugre'? ¿'Whiskys', 'whiskies' o 'wiskis'?

Pregunta de Sofía Linares: ¿El mugre o la mugre?



Respuesta: El DLE, de la RAE, dice que mugre es derivado regresivo de mugroso y mugriento, significa ‘suciedad grasienta’ y es palabra de género femenino, “la mugre”, tal como se usa en la publicidad de detergentes.



El Diccionario de americanismos informa que en varios países de América, incluido Colombia, significa también ‘cosa de escaso valor o calidad’, “No es oro, sino puro mugre”; ‘persona despreciable, especialmente por ser malintencionada’, “El muy mugre me la volvió a hacer”, y ‘suciedad acumulada’ (sin la limitación de “grasienta”).

En este último caso, dice expresamente que es sustantivo masculino, “el mugre”, no ‘la mugre’. Así se usa, según la misma fuente, en Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay, países donde no tiene sentido que se corrija a quien no dice “la mugre”, sino “el mugre”.



El 'Diccionario de americanismos', 2010, es tan normativo como el clásico 'Diccionario de la lengua española'. El primero, para los hispanohablantes de América, y el segundo, para el mundo hispanohablante general.

Darwinista

Pregunta Édgar Augusto Valero Julio: ¿La locución “mecanismo darwinista” no sería más bien “mecanismo darwiniano”?



Respuesta: Aunque en el mundo académico se distingue entre darwinista, ‘persona que es partidaria del darwinismo’, y darwiniano, ‘relativo al darwinismo’, el DLE registra como sinónimos estos dos vocablos.

Desestimar

Pregunta Catalina Parra: La Vuelta a la Comunidad Valenciana, prevista para febrero, no arrancará. El periódico dice que la pandemia “llevó a desestimar su realización”. ¿Desestimar es ‘cancelar’?



Respuesta: desestimar es ‘tener en poco’, ‘no hacer bastante aprecio de ella’. Según esa definición de desestimar, la Vuelta podría haberse realizado, sin darle mayor realce. Desestimar también es ‘denegar’, ‘desechar’, verbos que se refieren más a ‘no aceptar una propuesta o idea’. A estas alturas la idea o propuesta de realizar la Vuelta ya estaba aceptada. Definitivamente, no parece que el verbo más adecuado para dar esta noticia sea desestimar. Mejor: “llevó a cancelar su realización”.

Afluente

“Gran susto de turistas que navegaban por un afluente” (TV). Tradicionalmente se ha llamado afluente al río que es tributario de otro, como el Cauca, afluente del Magdalena. Ahora se está usando afluente como simple sinónimo de río. No estaría mal que se conservara la distinción tradicional señalada.

Disfrutar

“Disfruta en cava de tus whiskys favoritos” (aviso). El verbo disfrutar no lleva preposición cuando significa ‘gozar los productos’. Mejor, entonces, “Disfruta en cava tus whiskys favoritos”. También puede ser whiskies, si se mantiene la palabra en inglés, o wiskis, si se prefiere la forma propuesta por la Ortografía de la lengua española, 2010, para el nombre de este licor.

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co