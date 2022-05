Cita de noticia radial: “El asesino degolla a la mujer y hace la cesárea”.



Comentario: El verbo “degollar” es irregular en presente y en imperativo. La raíz dego- cambia a degüe-, “yo degüello”, “tú degüellas”, “él degüella” (presente del indicativo), “cuando yo degüelle”, “cuando tú degüelles”, “cuando él degüelle” (presente del subjuntivo), “degüella tú”, “degüelle usted”, “degüellen ustedes” (imperativo). En las demás desinencias es regular, es decir, no cambia la raíz, “él degolló” (pasado del indicativo), “si el la degollara” (pasado del subjuntivo), “él la degollará” (futuro), “él la degollaría” (condicional).



Se trata de la misma irregularidad que hay en la conjugación de otros verbos, “yo vuelvo”, “tú ruegas”, “él almuerza”, que no se conjugan “yo volvo”, “tú rogas”, “él almorza”.

Tercera



Cita del Instituto Cervantes: “El español es la tercera lengua más utilizada en la red después del inglés y del chino”. Sin coma viene a ser la quinta lengua más utilizada en la red. Mejor, con coma: “el español es la tercera lengua más utilizada en la Red, después del inglés y del chino” Así sí es la tercera, y como información adicional el inciso explicativo aclara que la primera es el inglés, y la segunda, el chino.

Porqué



Cita de Google: “Gustavo Petro y el porqué no va a los debates presidenciales”.



Comentario: “porqué”, pegado, es un sustantivo cuyos sinónimos son ‘razón’, ‘causa’, ‘motivo’. Con cualquiera de los sinónimos se puede advertir la malsonancia, “... la razón no va a los debates...”, “...la causa no va a los debates...”. Es claro que hay que cambiar el final, “el porqué de su inasistencia a los debates”. Una opción más sencilla es quitar el artículo “el”, que convierte “por qué” en sustantivo y escribir “por qué” separado, “Gustavo Petro y por qué no va a los debates...”.



La autoestima



Citas de invitado especial a programa radial: “Le están quitando el autoestima”, “Podemos ser muy justos consigo mismos”.



Comentario 1: “estima” es sustantivo femenino, “la estima”, no “el estima”. En consecuencia, su derivado “autoestima” debe ir precedido de artículo femenino, “la autoestima”, no “el autoestima”. Comentario 2: “Podemos” es primera persona del plural (nosotros podemos), mientras que “consigo mismos” es tercera persona del plural (ellos lo hacen consigo mismos). La concordancia hay que hacerla con los dos términos en primera persona, “Podemos ser muy justos con nosotros mismos”.

Hubo



Aviso de inversiones en internet: “Tras casi dos meses, no hubieron resultados en absoluto”. Comentario: Mejor “... no hubo resultados...”.



I latina



Pregunta la lectora Marcela de Pérez: ¿curri o curry?



Respuesta: En español las palabras que llevan i griega (y) con sonido vocal son las que terminan en -ay, -ey, -oy, -uy, como Bombay, rey, estoy, Cocuy. Si no hay otra vocal antes de la última letra, se deben escribir con i latina, penalti, sexi, dandi, ferri, rali, curri. Hay tendencia escribirlas en inglés, penalty, sexy, dandy, ferry, rally, curry, lo que se puede superar fácilmente conociendo esta característica de nuestra morfología léxica.



