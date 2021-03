¿Se dice: '¡Cuál sería mi sorpresa!' o '¡Cuál no sería mi sorpresa!'?

Citas: “Después me dice que no salieron con nada y cuál es mi sorpresa que en el auto de la Corte que me priva a mí de la libertad...” (periódico colombiano), “Cuál fue mi sorpresa al indagar sobre su origen y encontrarme que es todo lo contrario” (periódico nicaragüense).



Comentario: Cada quien lo dirá como quiera, “¡Cuál es mi sorpresa!”, “¡Cuál fue mi sorpresa!”, “¡Cuál sería mi sorpresa!”, pero la forma clásica, que vale la pena tener en cuenta, es “¡Cuál no sería mi sorpresa!”.

Hay un interesante diálogo en internet sobre esta frase. Alguien pregunta si “¡Cuál no sería mi sorpresa!” quiere decir que no se sorprendió o que sí se sorprendió. Saltan varios contertulios a aclararle que la frase indica que sí se sorprendió, más aún, que se sorprendió mucho más de lo que se suele sorprender con las cosas que lo sorprenden.

Alguien le dice que la frase significa que ‘sintió una sorpresa total y absoluta’. Otro, el más lacónico, le explica que tiene un valor ponderativo.



Un profesor costarricense, el más académico, le dice: “Ese no es meramente enfático (expletivo) y refuerza el grado de sorpresa expresado por quien enuncia la frase”. Un argentino, el que más se explaya en su intervención, compara la frase “¡Cuál no sería mi sorpresa!” con “¿Que no estudié en mi vida?”. Con la primera destaca la magnitud de la sorpresa, y con la segunda expresa que sí estudió, que estudió mucho, que es injusto que alguien piense lo contrario. Al final, el preguntador dice: “Gracias. No saben cuán claro me quedó”.



El escaso diálogo que hoy se da entre personas de distintas generaciones, padres con hijos o abuelos con nietos, hace que se pierda la fraseología tradicional. En alguna intervención radial, en cuya mesa de trabajo había treintañeros y cuarentones, me divertí mucho diciéndoles la primera parte frases como “A caballo regalado...”, para que ellos contestaran en coro sin vacilar: “... no se le mira el colmillo”. He intentado hacer el mismo ejercicio con menores de 20, y me he encontrado con murallas de hielo. No conocen los adagios, refranes y frases tradicionales, que nos han servido para transmitir valores, principios, costumbres y hasta burlas y críticas. No saben el final del refrán porque nunca han oído el comienzo y, en cambio, defienden el tan socorrido lenguaje asertivo, que no es otra cosa que lenguaje de robot.



Por cierto, viene en mi ayuda el título de una novela de la escritora chilena Violeta Quevedo, editado por Ediciones B en el 2007, que tiene justamente este título: Cuál no sería mi sorpresa.



