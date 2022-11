Queja de la lectora Marta Puente: A pesar de lo que usted enseña en su columna, en radio y televisión siguen anunciando un producto médico natural con la palabra "coadyudante”.



Respuesta: Es verdad. La sigo oyendo. Ojalá algún día la corrijan. No es “coadyudante”, sino “coadyuvante”, participio activo del verbo “coadyuvar”, ‘contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar’. Mejor aún: “ayudante”. Así nadie se equivoca.



En



Cita TV: “Viajaban en el interior de un vehículo de servicio público”. Mejor: “Viajaban en un vehículo de servicio público”.

Ninguno



Cita de El País: “El gracioso momento hizo que todos los asistentes al acto no pudieran contener la risa”.



Mejor “El gracioso momento hizo que ninguno de los asistentes al acto pudiera contener la risa”. En general, es mejor “ninguno” que “todos no”. En “todos no” hay una contradicción que se puede evitar fácilmente, “Todos no pagaron” (mejor: “Ninguno pagó”), “Todos no ganaron” (mejor: “Ninguno ganó”). Otra cosa es “No todos ganaron” (unos sí y otros no) o “No todos pudieron” (unos sí y otros no).



Serrar



Preguntan varios lectores: ¿Cerrar la horca o serrar la horca?



Respuesta: Se refieren a una publicitada obra de teatro llamada “Serrar la horca o el cadalso”. Así es su nombre, con s inicial, “serrar”, ‘cortar o dividir algo, especialmente de madera, con la sierra’. El protagonista tiene madera para curar, tiene el don de la sanación, pero cada vez que lo ejerce, disminuye su propia salud. Ahí algo metafórico. Y sin duda es un buen juego publicitario de palabras, pues el lector, al ver ese título, se hace la misma pregunta, ¿no será “cerrar”? “Cerrar” es ‘asegurar una puerta para impedir que se abra’, y como metáfora también funcionaría. El protagonista debe cerrar la puerta de la fuente de salud, que es él, para sobrevivir.

(Además: ¿Se dice 'las tres millones de dosis' o 'los tres millones de dosis'?).

Narrativa



Pregunta la lectora Elsa Aguirre: Todos mis profesores de la universidad hablan de “narrativa”, pero veo en el DLE que “narrativa” es el género literario constituido por la novela y el cuento. Nada que ver con los temas de mis clases.



Respuesta: A la definición del DLE convendría agregar al menos noticia, crónica, reportaje, géneros de no ficción que usan a veces las mismas técnicas del cuento y de la novela. Narrativa es lo que se narra, nombraron de ministro a Fulanito, se encontró una cueva con gigantescas estalagmitas, el conde de Montecristo logró salir vivo de la bolsa mortuoria. Los sociólogos usan la palabra “narrativa”, como una forma de explicar la realidad. Al hacerlo el texto resultante es más descriptivo y conceptual que narrativo, pero ellos lo llaman “narrativa”. Un día en que alguna de sus clases esté más aburrida que de costumbre, podría usted pedir la palabra y proponer que en vez de “narrativa”, en esos casos, se diga “descriptiva”. Le dirán que no, por supuesto, nadie quiere salir de su zona de confort, pero habrá usted sacado del tedio y del celular a sus compañeros por unos segundos. Al final, usted tendrá la razón, aunque no le hagan caso.



