¿Se dice 'carné' o 'carnet'? ¿Qué significa defenestrar?

Pregunta el lector Felipe Martínez S.: ¿Por qué en la televisión dicen senior, en inglés, cuando existe la palabra sénior, en español?



Respuesta: Quizá por lo poco conocida que es la palabra española sénior, derivada del latín senior, que significa ‘mayor’, por oposición a júnior y junior, del latín iunior, que significan ‘joven’ o ‘menor’. Tanto sénior como júnior y junior se pronuncian usualmente en inglés (aproximadamente /sínior/ y /iúnior/), pero habría que tener la audacia de pronunciarlas en español, en medios influyentes como es la televisión, para que la gente del común las empiece a usar sin temor a que se oiga como pronunciación equivocada.

Pasa lo mismo con otras palabras de nuestro idioma, como iceberg, gay, alzhéimer, mánager, diésel, que se escriben así en español, pero que la mayoría prefiere pronunciar en inglés (aproximadamente /áisberg/, /guéi/, /alsáimer/, /mánaier/, /diésel/). No olvidemos que en español las palabras se escriben como se pronuncian y se pronuncian como se escriben.



Carnet



Cita: “El 43 % apoya la idea de que se pida carné de vacunación en las oficinas”.



Comentario: Se puede escribir carné, forma que figura en el Diccionario de la lengua española, DLE, desde hace unas cuantas décadas, pero también carnet, que aparece en la edición actual. La Academia, después de insistir durante años en que no usáramos el galicismo carnet, lo aceptó, y lo incluyó en el DLE, al lado de sus derivados carnetizar y carnetización. Las tres formas (carnet, carnetizar y carnetización) son más universales y más cómodas para la mayoría de los hispanohablantes. Además, con la forma carnet, que no tiene tilde, no se corre el riesgo de entender otra cosa por olvido de la tilde de carné.

Defenestrar



Pregunta Marta Sepúlveda: ¿Qué significa defenestrar, que aparece en las noticias sobre la destitución del presidente de Guinea Conakri?



Respuesta: Defenestrar es ‘destituir de un cargo’, y viene del latín fenestra, ‘ventana’, pues su significado original es ‘arrojar a alguien por la ventana’.



Sobreúso



Pregunta Brayan Orduz: ¿Por qué sobreúso, palabra grave terminada en vocal, lleva tilde?



Respuesta: Porque el encuentro de la e, vocal fuerte o abierta, con la u, vocal suave o cerrada, predominante en este caso, forma uno de los hiatos que siempre deben tildarse, como pasa también con arcoíris, caímos, seudoúlcera, raíces, incluidos los casos en que ese encuentro está intermediado por la h, Piedrahíta, ahí, búho, barahúnda...



Habrá



Cita: “Habrán nuevas vías”.



Comentario: Habrán puede ir como auxiliar de otro verbo, “habrán venido”, “habrán construido”, pero no como verbo con el sentido de ‘existirán’, caso en el cual mantiene siempre su forma singular, “habrá muchos puentes”, “habrá nuevas vías”.



