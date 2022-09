Pregunta la lectora Emilse Torrado: ¿keratina o queratina? Respuesta: La palabra queratina, con qu y no con k, figura en el Diccionario de la lengua española, DLE, desde 1914, o sea, hace ochenta y un años, con la siguiente definición: ‘proteína rica en azufre, que constituye la parte fundamental de uñas, cuernos, pezuñas, etc., a la que debe su resistencia y su dureza’.

Ahora está de moda, después de casi setenta años de uso restringido al lenguaje científico de la bioquímica. Todo salón de belleza ofrece hoy en letreros colgantes y demás medios publicitarios keratina, empezando por los de Keratina Epa Colombia. Es la forma exótica que encontraron para revivir la palabra que estaba confinada al DLE hasta hace una decena de años. La forma extranjera es la forma exótica. En este caso keratin. En el inconsciente, forma exótica lingüística se relaciona con forma exótica de vida. Es un golpe publicitario, pero no lo olviden, por más exotismo que quieran, en español se escribe queratina.



En algunas ediciones del DLE se prescindió de la k, por no ser letra derivada del latín. Más adelante se le quitó el veto. En ese paréntesis sin k se luchó con denuedo para que la gente dejara de escribir Pekín, kilate, kilo, Irak, póker, y escribiera, en cambio, Pequín, quilate, quilo, Iraq, póquer. Tras la reaparición oficial de la k, la Academia dejó quilate, siempre con qu; Pekín e Irak, siempre con k, por ser formas más universales; quilo y kilo y póquer y póker, con la recomendación en esta última de preferir la forma más universal, póker. ¡Lástima que los productores de cerveza Póker no se hayan enterado de que su marca es palabra grave terminada en r, lo que exige la tilde en la ó.

Título de libro: “Solo en los momentos difíciles sabes de que estamos hechos”. El problema es que falta la tilde de qué, pronombre interrogativo, que sin tilde queda ahí como una conjunción. ¡Nada que ver! Ya me imagino (solo lo imagino) la conversación entre el autor y el corrector de la imprenta.

–Señor, llamo para decirle que en el título hemos encontrado una inconsistencia.

–Dígame. ¿De qué se trata?

–Usted nos envió el título con tilde en la palabra qué y el título no es una pregunta.

–¿Y entonces?

–Debemos quitarle la tilde a qué, o dejar la tilde y agregar signos de interrogación.

–Eso sí lo tengo muy claro. Yo no le estoy preguntando nada al lector. Le estoy ofreciendo una respuesta.

–Ah, entonces va sin signos de interrogación. Y... va también sin tilde la palabra que.

–Eso último no lo veo tan claro. Voy a echarle cabeza y le cuento. Pero no olvide que para dentro de tres días es la presentación, y necesito algunos ejemplares.

Me preguntará usted por qué me invento esta novela. Le contesto: porque solo se puede inventar una novela si uno la ha vivido. Dígame si no me habrá pasado: Dónde va la coma, Dónde va la tilde, Cómo se escribe, Cómo se conjuga el verbo..., títulos de algunos de mis libros.



