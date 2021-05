¿Se debe escribir 'medioambiente' o 'medio ambiente'?

Pregunta Diana Nieto: Veo en Viajar este pie de foto: “Los búngalos se camuflan entre ceibas, majaguas y nísperos”. ¿Es correcto “búngalo”?



Respuesta: El Diccionario de la lengua española, 2014, registra la forma bungaló, aguda, adaptación de la voz inglesa bungalow, para referirse a una ‘casa pequeña de una sola planta destinada al descanso’. El Diccionario de americanismos, 2010, registra también búngalo, esdrújula, como forma usada en México, para referirse a la misma edificación. Así pues, las dos formas, bungaló, aguda, y búngalo, esdrújula, son correctas.

Medioambiente



Pregunta Luis Carlos Parra Rojas: ¿Es correcto “Se busca contribuir con el medio ambiente”, como salió en banner de Citytv?



Respuesta: La Ortografía de la lengua española, OLE, 2010, establece que se escriba medioambiente, en una sola palabra, lo mismo que se ha venido escribiendo en una sola palabra medioambiental y medioambientalista. No obstante, el DLE da cabida también a la forma medio ambiente, en dos palabras, como opción para referirse al ‘conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo’. En consecuencia, medio ambiente, separado, es forma correcta, pero la Academia prefiere medioambiente, unido.

Ahi



Pregunta Clara Sofía Villa Paz: ¿Es correcto escribir “ahi”, sin tilde, como aparece en la crónica sobre el carranguero Jorge Velosa?



Respuesta: La forma esmerada de este adverbio de lugar es ahí, con tilde en la i, y pronunciación aguda, pero en el ámbito rural se suele pronunciar ahi, como monosílabo, lo que exige la escritura ahi, sin tilde, pues el hiato se convierte en diptongo. Argos solía escribir al final de las notas de su Gazapera “Ahi les dejo la inquietud”, no por error, sino por tomar el pelo con la expresión coloquial, que justamente se caracteriza por pasar el acento de la i a la a, en el sonido de este adverbio.



Se trata de un recurso usual en narraciones literarias costumbristas. Puede verse en frases como “¡Écheles el maiz a las gallinas, sumercé” (en vez de maíz, forma esmerada), “¡Venga, que se le enfria la aguapanela!” (en vez de enfría, forma esmerada).

Por consiguiente, en este caso concreto, al reproducir las palabras de Jorge Velosa, en su papel de carranguero, escribir ahi, sin tilde, en vez de ahí, con tilde, no solo es correcto, sino además preciso.



Provocando



Cita de Noticias Caracol: “Uno de los motociclistas cambió de carril, provocando el accidente”.



Comentario: El gerundio indica el modo, cómo sucede la acción del verbo. ¿Cómo llegó?, ¡Corriendo!; ¿Cómo lo encontró?, ¡Buscando! En la cita, provocando diría cómo cambió, pero claramente no indica modo, sino consecuencia, papel que no le corresponde al gerundio. Mejor: “… cambió de carril, lo que provocó el accidente”.



