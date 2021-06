¿Se debe decir 'todo Colombia' o 'toda Colombia'?

Pregunta de varios lectores, incluidos Daladier Osorio y Plinio Bustamante: ¿Podría usted recordarles a los periodistas de radio y televisión que no se dice “las 10 millones de dosis”, sino “los diez millones de dosis”?



Respuesta: Con todo gusto. Periodistas de radio y televisión, por favor, hagan la concordancia del artículo con la palabra millones, que es masculina, “el millón” (no “la millón” ni “la millona”) y “los 10 millones” (no “las 10 millones” ni “las 10 millonas”). No importa si lo que sigue al número es masculino, “los 10 millones de vacunados”, o femenino, “los 10 millones de vacunadas”, y, por supuesto, “los 10 millones de dosis”.

Juan Manuel Díaz pregunta si lo correcto es “todo Colombia o toda Colombia”.



Respuesta: Los nombres de los países son femeninos si terminan en -a, sin tilde, o en su plural -as, “la Italia medieval”, “nuestra hermana España”, “toda Colombia está abierta”, “viaje a las Bermudas legendarias”, “conozca las Bahamas románticas”. Son masculinos los demás: los que terminan en -á, con tilde, “el Panamá que no conocí”, “nuestro querido Canadá”; los que terminan en otra vocal, “el Chile folclórico”, “todo Haití lo sufrió”, “se fue para el Congo”, y los que terminan en consonante, “el Irak bombardeado”, “el conflictivo Ecuador del ayer”, “el atractivo Túnez místico y salvaje”...

Influir



Gloria Durán pregunta: ¿Cuál de los dos verbos es el correcto, influir o influenciar?



Respuesta: Los dos son correctos. En Colombia hay más tendencia al uso de influenciar, “Lo ha influenciado sus profesores”, y la Academia prefiero influir, “Lo han influido sus profesores”, pero, como queda dicho, las dos formas son correctas.

Apertura



Fabio Silva pregunta: ¿Qué pasa con tanto aperturar, aperturado, aperturando, aperturación, que se oye a toda hora en radio y TV?



Respuesta: En el Diccionario de la lengua española, 2010, figura apertura, ‘acción de abrir’, con ejemplos de uso en óptica, “apertura angular”, y en el lenguaje jurídico, “apertura del testamento”. Nada más. No figura el verbo aperturar, cuyo gerundio sería aperturando y cuyo participio sería aperturado. Tampoco registra el sustantivo aperturación. ¡Qué tal! Hay demasiada creatividad en torno a la palabra apertura, y para la mayoría de oyentes es bastante antipática. No olviden que el verbo abrir y sus derivados son muy útiles, abriendo, abierto, abrirán, abertura...



Está claro que una sinfonía no comienza con apertura, sino con obertura; que la víctima de arma blanca no tiene una apertura en la cabeza, sino una herida; que las bolsas plásticas de reciclaje no se aperturan, sino que se abren, y que la verdad del victimario no es aperturación, sino sinceridad...



