¿Se debe decir 'ametralladora' o 'metralleta'? ¿'Brasilero' o 'carioca'?

Cita: “Te informamos que el 15/08/21 de 12 a.m. a 7 a.m. nuestros cajeros Scotiabank Colpatria estaran en mantenimiento y tus transacciones podran verse afectadas”. Mejor: “... de 0:00 a. m.”, “estarán” y “podrán”. Las 12:00 a. m. son las 12 p. m. del 14/08/21 o las 0:00 a. m. del 15/08/21. Las palabras estaran y podran, sin tilde, suenan estáran y pódran.

Brasilero



Citas: “La selección carioca eliminó a México en una tanda de penaltis”, “Los cariocas serán los rivales de España en Unai Simón en la final de los JJ. OO.”. Mejor: “La selección brasilera...”, “Los brasileros...”. Carioca es el gentilicio de la ciudad de Río de Janeiro; fluminense, el del estado de Río de Janeiro, y brasileño o brasilero, el de Brasil.



Avisar de



Pregunta la lectora Magda Pardo de Useche: ¿Es correcto “avisaremos de” en la leyenda de Teams “Cuando se inicie la reunión, avisaremos a los usuarios de que estás esperando”?



Respuesta: Sí. Es correcto. El DPD explica que avisar algo a alguien va sin de, mientras que avisar a alguien de algo va con de. Sencillamente, las dos formas, con de y sin de, son correctas.

Ametralladora



Pregunta la lectora Isabel Rojas Celis: ¿Es incorrecto ametralladora, y hay que decir metralleta, como dijeron en Blu?



Respuesta: El Diccionario de la lengua española, 2014, que es normativo, registra la palabra metralleta, derivada del francés mitraillete, como ‘arma de fuego automática de cañón más corto que el fusil y de gran velocidad de disparo’, y también registra ametralladora, usual en Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay, como sinónimo de ‘metralleta’. Las dos formas son correctas.



Un 12 de marzo



Pregunta el lector Francisco Hernán Franco Henao: ¿Es correcto “Un 12 de marzo de 1994 la Iglesia anglicana ordena a su primera mujer sacerdote”?



Respuesta: No. Por una parte, “un 12 de marzo” se puede escribir cuando no se dice el año, pues el artículo indefinido (un) da a entender que no se sabe o no se quiere decir el año. Es un 12 de marzo de un año indeterminado. Si se dice el año (1994) no es “un 12 de marzo”, sino “el 12 de marzo”, pues el año 1994 no tiene sino un 12 de marzo. No hay más. Debe usarse el artículo definido el. Por otra parte, mujer sacerdote, en español tiene una forma tradicional, sacerdotisa. En el clero anglicano hay diaconisas, sacerdotisas y obispas. Los tres femeninos están recomendados por la Fundéu RAE, como opción a las formas mujer diácono, mujer sacerdote y mujer obispo. Incluso existe la palabra papisa, femenino de papa.



