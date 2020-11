¡Salvemos el español! No diga 'Delivery', diga 'envío a domicilio'

Cita: “El delivery y el take out serán más populares, pero habrá menos buffets”.



Comentario: En notas sobre gastronomía, como la que nos proporciona esta cita, se suelen colar no pocos términos extranjeros, que hay que escribir en cursiva. Está muy bien que el extranjerismo se destaque en cursiva, pero no tan bien que la nota se llene de extranjerismos, ni que el periódico se llene de notas bilingües. En este caso, en apenas 13 palabras, 4 de ellas van en cursiva. Eso equivale a un 30 % de texto en inglés y francés.

El exceso de extranjerismos puede obedecer a un velado complejo de inferioridad respecto al idioma propio. Quizá subyace en ese estilo de redacción la convicción de que es mejor escribirlo en inglés, porque en español el concepto pierde categoría. Algún maestro de ventas afectado por esa creencia le decía a su discípulo: “Póngale nombre en inglés o en francés, para que pueda cobrar el doble”.



La Fundéu RAE recomienda cambiar delivery por ‘envío a domicilio’ o ‘entrega a domicilio’. En Colombia se ha universalizado la simple expresión a domicilio, que en los anuncios se reduce a la palabra ‘domicilios, con ese sentido. Take out y el más frecuente take away se dicen en español colombiano ‘para llevar’. En cuanto a la palabra francesa buffet, referida a la ‘disposición de los alimentos para que cada quien se los sirva a su gusto’, existe la adaptación española ‘bufets’, que para el lector es tan clara como la forma original francesa, ya que la única diferencia es la reducción de la doble f a una sola. En español no hay doble f, como se ve también en ‘grafiti’, del italiano grafitti.

Baipás

Pista del Megacerebro para la palabra bypass: “Variante de arteria”.



Comentario: Faltó la advertencia “en inglés”, que aparece en otras pistas. La palabra inglesa bypass tiene como adaptación al español ‘baipás’. Esta forma obedece a dos principios: 1) La i griega (y), con sonido vocal i, solo puede ir al final de palabras terminadas en -ay, -ey, -oy, -uy, como espray, rey, doy, muy. En posición intermedia o inicial solo se usa esta letra cuando tiene carácter de consonante (ye), vaya, leyes, rayito, yoyo.



Por eso, la sílaba inglesa by, se adapta aquí a la forma fonética bai. 2) La doble s desapareció del español en el siglo XVIII, cuando se publicó el Diccionario de autoridades, primera edición del hoy llamado Diccionario de la lengua española. Por eso, el pass, inglés, de bypass pasa al pás, español, de ‘baipás’, como sucede en otras adaptaciones, como ‘dosier’ y ‘exprés’, del inglés dossier y express.

