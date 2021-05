¿Sabía que su computador sí se puede 'inicializar' y no 'iniciar'?

Citas de Hace 50 años: “8.ª sinfonía de Zuleta se estrenará en el país”, “El maestro Zuleta ha sido uno de los compositores colombianos más reconocidos del mundo”.



Comentario: Se refiere esta nota de hace medio siglo al maestro Fabio González Zuleta. La referencia correcta es “maestro González Zuleta”, y no “maestro Zuleta”.

Presume

Cita: “Poquísimas familias podían presumir que cuatro hermanas fueran alumnas de una institución de educación superior”.



Comentario: presumir sin preposición es ‘suponer’, “presumo que perdió el trabajo, porque lo veo dando vueltas por ahí”. Y presumir con preposición de es ‘alardear’, “presume de su celular ultramoderno”. En consecuencia, mejor escribir “poquísimas familias podían presumir de que cuatro hermanas fueran alumnas…” o “poquísimas familias podían presumir del ingreso de cuatro hermanas a la universidad…”.



No sobra aclarar que “presumir de que” es correcto. No se trata de un caso de dequeísmo, como alguien podría pensarlo. Quitar el de en secuencias como “habló de que sus tías fueron universitarias”, “se ufanan de que la familia tuvo más cartones”, “presumen de que son únicas en el vecindario”... es un error llamado queísmo. Este error no solo altera el régimen de conjugación del verbo, sino que, como se ve en el párrafo anterior, puede cambiar el significado.

Inicializando

Pregunta la lectora Gladys Piedrahíta: ¿Por qué mi computador dice “se está inicializando”? ¿No podría decir “se está iniciando”?



Respuesta: El significado de iniciar es distinto del de inicializar. Iniciar es ‘comenzar’, mientras que inicializar, del inglés initialize, es en informática ‘configurar los elementos técnicos de un programa para trabajar con él’. La Fundéu RAE lo aclara así: “Se inicia un programa cuando se comienza sin hacer ningún cambio, mientras que se inicializa cuando hay una configuración previa”. De paso, recomienda no confundir estos dos verbos con inicialar, que significa ‘escribir las iniciales del nombre y el apellido en un documento’.

Transformación

Pregunta de RDS: ¿Qué opina de este párrafo de Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, de Edgar Marin: “Todas estas corrientes prometen intensificarse y ampliarse durante el siglo XVI y constituir múltiples principios de transformación; pero la verdadera transformación solo podría llevarse a cabo con una verdadera transformación entre sí, operando entonces una transformación global que retroactuaría sobre la transformación de cada uno”?



Respuesta: Opino que se pasó de la raya.

Megacerebro

El Megacerebro traía una pista superingeniosa: “Quito su capital”. Los aficionados nos devanamos los sesos buscando siete cuadros para que cupiera la palabra “Ecuador”. Tras muchas llamadas telefónicas, idas, venidas y consultas, advertimos que la pista no tenía coma (“Quito, su capital”), y logramos dar con la respuesta: “estafo”. ¡Uf! ¡Chapó, maestro Rivas!

