¿Sabía que 'rompido' e 'imprimido' están en el diccionario de la RAE?

Pregunta del lector Carlos Zúñiga: ¿Existe la palabra rompido? Respuesta: Sí existe. Aparte de que es una forma habitual en el lenguaje infantil, ¿quién no lo ha dicho?, tiene también registro académico. Se encuentra en 27 de las 32 ediciones del Diccionario de la lengua española, DLE, de la RAE, como participio pasado regular del verbo romper. Poco a poco se fue imponiendo el participio irregular, roto, y rompido pasó a identificarse como forma en desuso, hasta que desapareció de las últimas ediciones del lexicón normativo.

Además, existe el sustantivo rompido, que tiene registro en la actual edición del DLE como ‘tierra que se rompe a fin de cultivarla’. Es un caso similar al de haiga, forma que no corresponde al verbo de uso rústico, “Cuando haiga tiempo, su persona”, pero sí al sustantivo de uso irónico en España, con el significado de ‘automóvil ostentoso’, “¡Mirad el haiga que se ha conseguido el hortera de Pepe!”. Imprimido es otro participio que se suele censurar, a pesar de que aún lo registra la tabla de conjugación académica del verbo imprimir. Hay quien al oírlo se eriza y grita molesto “¡impreso!”. Los dos son válidos, pero es claro que uno de ellos resulta hoy antipático para el hablante común.

Haber



El lector Andrés Alberto Aillón Diazgranados señala una redundancia en la frase “al parecer lo habría herido”. Comentario: “Habría” es forma usual en el lenguaje periodístico para indicar que ‘tal vez’ sucedió algo, y “al parecer” expresa la misma idea. Basta escribir, entonces, “Lo habría herido” o “Al parecer lo hirió”.



El lector Darío Mesa, por su parte, informa que en una transmisión de fútbol el narrador dijo: “Han habido muchas faltas”. Comentario: El verbo haber es invariable en casos como este, “Ha habido una sola falta”, “Ha habido muchas faltas” (no “han”).



Crucigrama



Una pista del crucigrama, para escribir “Roque”, dice: “Santo peregrino venerado por la iglesia”. Comentario: La voz iglesia, con inicial minúscula, es ‘edificio donde se reúnen los fieles’. En cambio, Iglesia, con inicial mayúscula es la ‘comunidad de fieles’, que es la que puede venerar a un santo. Es uno de los pocos casos de mayúscula diacrítica.



Otra pista dice “Suéteres”, y la respuesta resultante es “jerseys”. El plural de jersey es jerséis (no jerseys), de la misma forma que el de gay es gais, y el de espray, espráis. ¿Por qué? Porque la i griega (y), con función de vocal, solo puede ir al final de palabras terminadas en ay, ey, oy, uy (caray, mamey, voy, muy), lo que no sucede si se le agrega las final del plural.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cablenet.co