Cita: “Todo bachiller menor de edad no prestará el servicio militar obligatorio”.



Mejor: “Ningún bachiller menor de edad prestará el servicio militar obligatorio” o “Todo bachiller menor de edad cumplirá un año de servicio social, en lugar del servicio militar obligatorio”. No se ilusionen. Esto es de Hace 25 años. Y el mismo problema tiene esta frase de Hace 100 años: “El Consejo de Ministros de Italia decidió que todos los juegos de suerte y de azar no son legales”. Mejor (al menos más cómodo): “… que ningún juego de suerte y azar es legal” o “… que todos los juegos de suerte y azar son ilegales”.

Requiere

Cita: Es una responsabilidad colectiva que requiere de un fuerte compromiso de todas las partes”.



Mejor: “… que requiere un fuerte compromiso…”. El verbo requerir no necesita preposición, pues es transitivo, “requiere ayuda”, “requiere apoyo”, “requiere tres empleados más”, y no “requiere de…”.

La Guajira



Cita: “La capacidad instalada que tiene Isagén suma cerca de 3.000 megavatios que están repartidos en 14 hidroeléctricas, dos parques eólicos en la Guajira”.



Mejor: “… tres mil megavatios…”, en letras, como aconseja la Ortografía de la lengua española, 2010, que se escriban las cifras aproximadas, no exactas. Además, antes de “parques eólicos” falta algo. Puede ser “incluidos”, para que quede cerrada la enumeración, “… incluidos dos parques eólicos…”, o y, “y dos parques eólicos…”, si no están incluidos en los 14. Finalmente, el nombre del departamento de La Guajira incluye el artículo “La” (La Guajira), que por eso debe ir en mayúscula. Es el único nombre de departamento colombiano en que el artículo es parte del nombre propio. En los demás casos no lo es, y por eso el artículo va en minúscula, “el Cauca”, “el Magdalena”, “el Quindío”, como se hace con los nombres de departamentos que corresponden a ríos. No llevan artículo los que tienen nombre de próceres, Bolívar, Santander, Caldas, Nariño, ni los que traducen denominaciones indígenas, Boyacá (‘tierra de tejenderos’); Cundinamarca, ‘tierra donde vuelan los cóndores’ (¡nada que ver con Dinamarca!); Antioquia, ‘montaña de oro’ (nada que ver con el rey Antíoco, como lo dijo hace poco un sabio argentino invitado a algún programa radial).

Monterrey



Cita: “abrió fuego en un salón de baile de Monterey Park, cerca de Los Ángeles”.



Comentario: Me pregunto por qué no se usa para la ciudad de Monterey Park la forma correcta en español, con doble r, “Monterrey”, como se hace con tantos otros nombres geográficos de los EE. UU. colonizados en su tiempo por españoles, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, California… (no The Angels…). Al menos debería usarse como exónimo, es decir, traducción del topónimo, Monterey, en inglés, Monterrey, en español, de la misma manera que se hace con otros nombres geográficos, Londres, Milán, Inglaterra, Alemania, París, exónimos españoles de London, Milano, England, Deutschland, Paris.



Les



Citas (radio): “Dígale no a las noticias falsas”, “Infórmese con los rostros y las voces que usted conoce y confía”.



Mejor: “Dígales no a las noticias falsas” (con les, plural, por su complemento plural, “noticias falsas”), “los rostros y las voces que usted conoce y en las que confía” (con la preposición en), como corresponde al uso de este verbo (confía) como intransitivo, cuando significa ‘espera con firmeza y seguridad’ (DLE).



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com