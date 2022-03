En Sábados felices de la semana pasada dijo Piroberta: “Cuando volví en sí...”.



Comentario: La expresión “volvió en sí”, que significa ‘recobró el sentido después de haberlo perdido por accidente o letargo’, corresponde a la tercera persona, “ella volvió en sí” o “él volvió en sí”. Si Piroberta está hablando de sí misma, debe decir: “Cuando volví en mí”, en primera persona. En segunda es “volviste en ti”, que tal vez Piroberta prefiera “volviste en vos”. Los plurales son “volvimos en nosotros” y “volvieron en ellos”.

Me ensimismé



Curiosamente, el verbo ensimismarse (“abstraerse, recogerse”), que viene de la expresión “en sí mismo” y que también corresponde en su etimología, como en el caso de “volver en sí”, a la tercera persona, no tiene alternativas para primera y segunda personas. No hay que decir “yo me enmimismé”, “tú te entimismaste”, sino que en todas las personas se conserva el pronombre “sí” de la tercera. Las formas correctas son “yo me ensimismé”, "tú te ensimismaste", “Piroberta se ensimismó”.

Asuelen



Pregunta de la lectora Mireya Santacruz: Enrique Peñalosa decía en discurso emitido por televisión el sábado pasado: “No permitiré que grupos armados asolen nuestras regiones”. ¿No es “asuelen”?



Respuesta: Hay dos verbos asolar. Uno para significar que “el sol echa a perder los cultivos”, y otro, que “algo se arruina, destruye o arrasa”. El primero se refiere a una acción del sol, y el segundo, en el discurso de Peñalosa, a la acción de los grupos armados. El primero se conjuga en el presente del subjuntivo, que es el tiempo que usa Peñalosa, asolen, y el segundo, preferiblemente, asuelen. Digo preferiblemente, porque también es válido asolen, que por ser forma correcta para los dos verbos da lugar a confusión. En cambio, asuelen es forma exclusiva del segundo y, por eso, más recomendable para este caso.



El verbo asolar con el significado de ‘destruir’ tiene como modelo de conjugación el verbo contar. En el presente del subjuntivo: que yo cuente, que yo asuele; que tú cuentes, que tú asueles; que él cuente, que él asuele; que ellos cuenten, que ellos asuelen. Son verbos irregulares en los que cambia la o de la raíz por ue, como en reforzar, que yo refuerce; apostar, que tú apuestes; amoblar, que ellos amueblen.



Abuso



El lector Saúl Zeigen me envía este titular de noticia de algún portal de internet: “Denuncia por presunto abuso sexual contra el representante a la Cámara Modesto Aguilera”. Comentario: ¿abuso sexual contra el representante? ¿Quién abusó de él? ¿Contra quién es la denuncia? Mejor: “Denuncia contra el representante Aguilera por abuso sexual”. Así queda más claro quién es el denunciado.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co