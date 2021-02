¿Sabía que aunque se escribe 'pizza' sí está bien dicho decir 'pitsa'?

La Fundéu RAE recomienda usar los exónimos españoles Birmania y Rangún, para referirse al país donde la semana pasada se produjo un golpe de Estado y a su antigua capital.



Dice que es mejor usar estas denominaciones, y no Myanmar ni Burna (inglés), para el nombre del país, ni Yangón, para el de la excapital.

Los exónimos no son imprecisos, como alegan algunos defensores del nombre geográfico original. Preferir Myanmar a Birmania es como preferir London, Deutschland, Firenze a sus exónimos españoles, Londres, Alemania, Florencia, por citar casos ya asentados.



Nutriólogo



Pregunta Marta Luna: ¿Nutriólogo o nutricionista?



Respuesta: Nutriólogo es el médico especialista en nutrición, mientras que nutricionista es el graduado en nutrición, diferencia similar a la de psiquiatra y psicólogo.

Pizza



Pregunta Lina Peña: Me dicen que pizza es palabra italiana, pero la veo en el Diccionario de la lengua española. ¿Al fin qué?



Respuesta: Efectivamente aparece en el DLE, y ahí dice que es voz italiana. Observe ese lema del diccionario oficial con detenimiento. La palabra azul aparece en cursiva, pizza, señal inmediata de que es extranjerismo, como puede verse en otros lemas (entradas), como show (inglés), tour (francés) y statu quo (latín). Enseguida, entre paréntesis, dice “voz italiana”, luego dice f., abreviatura de ‘sustantivo femenino’ (“la pizza”), y más adelante está su definición, ‘especie de torta de harina amasada, encima de la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes, y que se cuece en el horno’.



Aparece en el DLE en su forma italiana, pizza, porque no tiene traducción al español. De hecho, en nuestro idioma no hay palabras con doble z, una combinación propia del italiano, como se ve en los términos mezzogiorno, mezzanino, mezzosoprano, que se traducen al español como mediodía, mezanine, mesosoprano (propuesta del Diccionario panhispánico de dudas, 2005). En cuanto a la pronunciación de la doble z italiana, conviene recordar que es ts, es decir, pizza suena /pitsa/, y no /pisa/ ni /picsa/, como a veces se oye.



Coctel



Pregunta Peter Bolívar Rojas: ¿cóctel o coctel?



Respuesta: En España se dice cóctel, y en América, coctel, pronunciado /coctél/. En el DLE figuran las dos formas. Las dos son correctas, solo que debe escribirse la forma correspondiente a la pronunciación del lugar. Allá, cóctel. Aquí, coctel.



Lo mismo pasa con otros vocablos, vídeo y video, élite y elite. Y no solo pasa con variantes acentuales, sino también de letras, soja y soya, judo y yudo, de género, “el pijama” (España) y “la piyama” (Colombia), “el champán” (España) y “la champaña” (Colombia, México y Venezuela). Todas esas variables tienen cabida en el DLE, que es el lexicón normativo por antonomasia.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co