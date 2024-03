Ortografía: Quorum, quórum, cuórum, pleonasmo, redundancia, sexi

Cita: “Estamos listos para dar debate el día que haya ‘quorum’ ”.



Comentario: La palabra quorum empezó a usarse en español alrededor del año 1610, por influencia del inglés, que a su vez la tomó del latín. En latín significa ‘los cuales’. Comenzaron a usarla los abogados para referirse a los jueces que constituían un tribunal.

Después pasó al uso administrativo y entró a la lengua de Cervantes con este significado: ‘número fijo de miembros de cualquier cuerpo constituido cuya presencia en una reunión particular es necesaria para llevar a cabo negocios’. El Diccionario de la lengua española, DLE, define quorum así: ‘número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos’.



En años recientes las palabras latinas incorporadas al uso habitual se escribían en redonda (no cursiva) y se tildaban según las normas acentuales del español. En este caso, quórum. A partir del 2010, año de edición de la actual Ortografía de la lengua española, OLE, los latinismos dejan de tildarse y pasan a escribirse en cursiva como cualquier otro extranjerismo. Al mismo tiempo se le da una forma adecuada a la morfología de nuestro idioma a esta palabra, y queda, entonces, cuórum. Esta opción corresponde, entre otras cosas, a una decisión académica consignada en la misma nueva Ortografía, consistente en que la letra q solo se use para las sílabas que y qui, de “queso”, “quizás”, etc. En consecuencia, las palabras Iraq, Qatar, quorum, pasan a escribirse, “Irak”, “Catar”, “cuórum”.

Con “Irak” y con “Catar” ha habido menos resistencia que con “cuórum”. Incluso el mismo DLE presenta la forma “quorum”, en cursiva, como preferible a “cuórum”, en redonda. Así las cosas, si ni siquiera el DLE respalda a la OLE, qué podemos esperar que hagan las secretarias y máquinas que toman el dictado cuando oyen la palabra cuórum, sino que sigan escribiéndola en latín, como se viene haciendo desde más de cuatrocientos años, “quorum”. Alguien tiene que tomar la iniciativa y dar ejemplo, a ver si algún día se populariza “cuórum”.

Pregunta Marta Zuleta Gracia: ¿Por qué dirá el conferencista M. V. que “totalmente gratis” es un pleonasmo, como diciendo que es algo grave, incorrecto, que no se debe usar? ¿Será que interpreté mal su entonación y gesto?



Respuesta: el pleonasmo es una figura literaria y de retórica, consistente en el uso de palabras innecesarias para el significado, pero útiles para darle colorido, fuerza, expresividad a lo que se dice, que sería el caso de “totalmente gratis”. El problema es que pleonasmo también es una redundancia o uso excesivo de palabras.



Entonces, cuando se dice pleonasmo hay que atender al gesto y al tono de quien lo está diciendo para interpretar si está elogiando o condenando al hablante o escritor.

Pregunta Jorge Parra Rojas: ¿Las preposiciones, artículos y conjunciones de los nombres propios van en mayúscula o en minúscula? Respuesta: En minúscula, José Ortega y Gasset, Martín López de Romaña, Universidad de los Andes, H y M.

Pregunta Luisa Rosas: ¿Las mayúsculas llevan tilde? Respuesta: Sí, cuando les corresponde según las normas establecidas: África, Ávila, Érika (esdrújulas), IDÚ (aguda terminada en vocal), MÍO (hiato).



Pregunta Margarita Paláu: ¿Cómo se escriben en español las palabras rally, ferry, sexy, penalty? Respuesta: Se escriben rali, ferri, sexi, penalti, según el DLE, 23.7.

FERNANDO ÁVILA

Experto en lenguaje y ortografía

Para EL TIEMPO

Fernadoavila1952@hotmail.com

