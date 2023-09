El verbo “elegir” se presta para tropezones. Hay quienes dicen, incluso en radio y televisión, “eligiremos”. Se lo he oído no solo a algún despistado funcionario al que entrevistan, sino a prestigiosos locutores en cuñas y comerciales oficiales. ¡Eligiremos!

A ver, “elegir” mantiene la segunda “e” en presente, “elegimos hoy”; en pasado, “elegimos ayer”; en copretérito, “elegíamos en ese entonces”; en futuro “elegiremos mañana”; en condicional, “elegiríamos si pudiéramos”. ¿Y cuándo cambia esa “e” a “i”? Cambia en el presente del subjuntivo, “cuando elijamos”, y en el pretérito del subjuntivo, “si eligiéramos”. No me extiendo a lo que sucede en las otras personas y tiempos del mismo verbo, por escasez de espacio. Los ejemplos dados corresponden a la primera persona del plural (nosotros). En la escritura, unas inflexiones van con “g”, y otras, con “j”. El asunto se resuelve fácilmente si se atiende al sonido. Todas las inflexiones van con la “g” del infinitivo cuando siguen “e” o “i”, “elige”, “elegí”, y van con “j” cuando siguen “a” u “o”, “elija”, “elijo”. De no hacerlo así cambiaría el sonido (* eliga, * eligo). Por otra parte, este verbo tiene dos participios, “electo” y “elegido”. El primero se aconseja como adjetivo para referirse a quien gana la votación y no se ha posesionado aún, “el gobernador electo de Antioquia dijo que…”, y el segundo, para que vaya después del verbo auxiliar en las formas compuestas, “fue elegido por veinte mil votos”, “salió elegida gracias al apoyo de las mujeres”, “resultaron elegidos de nuevo”.

Gigas



La palabra inglesa gigabytes tiene como equivalente en español la voz “giga”. Esta última se pronuncia /jíga/ y no /yíga/, de la misma forma que “gigante” se pronuncia /jigánte/ y no /yigánte/. Así que las locutoras de radio y las vendedoras telefónicas que anuncian servicios de ciento cincuenta gigas pueden con toda confianza decir “gigas” en español.



Requirió



Cita: “requirió de mucha investigación”.



Comentario: Aunque cada vez es más frecuente el uso del verbo “requerir” como intransitivo, con la preposición “de”, y algún día, dentro de unos años, el Diccionario de la lengua española lo aceptará, en este momento, el uso correcto del verbo “requerir” es como transitivo, sin preposición, con complemento directo, que responde a la pregunta “¿qué? (no “¿de qué?), “requirió mucha investigación”.

Renace



Cita: “Alejandra Borrero renace de nuevo con su casa teatral”.



Comentario: Es verdad, porque ha nacido varias veces, como fénix de la dramaturgia, pero algunos lectores protestaron porque les pareció redundante “renace de nuevo”. La primera vez nace, la segunda, renace, y de la tercera en adelante, renace de nuevo.



Galimatías



Pregunta la lectora Doris Santa qué significa “galimatías”, palabra que he usado en algunas de mis columnas.



Respuesta: “galimatías” significa ‘escrito embrollado’ o ‘discurso confuso’, y viene del griego κατὰ Ματθαῖον, ‘según Mateo’, por los 17 versículos del evangelio de Mateo en los que refiere la genealogía de Jesús, “Abraham fue el padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos…”. Son tres series de catorce generaciones cada una, a las que por momentos les agrega esposas y algún otro dato, lo que constituye un auténtico reto de puntuación para que se entienda bien. Ese es el origen de la palabra “galimatías”, que hoy se aplica a un escrito insufrible.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com