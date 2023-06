Cita: “Sé la mejor versión de tí” (Azahar, aviso). Comentario: El pronombre ti no lleva tilde, por dos razones, la primera, porque es monosílabo, y la segunda, porque no tiene otra palabra con la que se pueda confundir. Como norma general, los monosílabos no se tildan. Observe cómo en el siguiente entrecomillado todos los vocablos son monosílabos y ninguno lleva tilde: “Es un bien sin fin, por su gran luz, que dio sol al ser, pues vio el mal y fue a dar fe”.

Note especialmente que fue, dio, vio y fe no llevan tilde, pues algunas personas persisten en marcarla, siendo que la Academia la eliminó en 1952. Otros monosílabos quedaron sin tilde desde hace un par de décadas, truhan, guion, rio (él se rio ayer), guio (ella los guio ayer)… Antiguamente se marcaba tilde en la conjunción o cuando iba al lado de cifra o entre dos cifras, para que no se confundiera con el cero (3 ó 4 alcobas). Hoy no se marca (3 o 4 alcobas).

Tú, él, mí, sí

Ahora bien, hay una docena de monosílabos que sí llevan tilde, la llamada tilde diacrítica (‘que distingue’), para diferenciar la versión tónica (‘con acento’) de la átona (‘sin acento’). Esos monosílabos son los pronombres tú (tú lees mucho), él (él lee poco), mí (eso es para mí), sí (volvió en sí), para distinguirlos de los adjetivos tu (tu papá trota), el (el Señor es mi pastor), mi (mi hijo me llama) y de la conjunción condicional si (si me invita, voy). Al decir tónica y átona me refiero a la pronunciación. Si usted lee estos ejemplos en voz alta, debe pronunciar con más fuerza las que llevan tilde que las que van sin ella. También va sin tilde la nota musical si, a pesar de ser tónica (da bien el sol, pero no le suena el si).

Té, más, cuál, cuán

Sigo con la lista. Los verbos sé (sé la mejor versión de ti / sé más trigonometría que física) y dé (que te dé buen ejemplo), para distinguirlos del pronombre se (se perdió Wilson) y de la preposición de (van de la mano); el sustantivo té (tómate un té) para distinguirlo del pronombre te (te invito a Chía); los adverbios sí (sí le pagué) y más (quiero dormir más), para distinguirlos de la conjunción condicional si (si le pagan, me avisa) y de la conjunción adversativa mas (la invité, mas no aceptó), y los interrogativos y exclamativos qué (¡qué belleza!), quién (no sé quién me llamó), cuál (ya sé cuál es la respuesta), cuán (¡cuán grande es mi amor por ti!), para distinguirlos de los relativos que (Juan, que trabaja en Miami, vino), quien (que vaya quien quiera), cual (quedó tal cual), cuan (cayó cuan largo era). También va sin tilde la conjunción que (Marta dijo que sí).

Varios

Cita: ¿Qué plan se adecua a lo que quiero? (Viajar). Mejor: “se adecúa”, como decimos en Colombia.



Cita: “a bordo de un jeep de safari” (Viajar). Mejor: “yip” o “todoterreno” (ver DLE).



Cita: “cyborgs” (Leer es resistir). Mejor: “cíborgs” (ver DLE)



Cita: “Así se enteró Carolina Acevedo que su esposo lavaba activos”. Mejor: “se enteró de que su esposo”, pues es verbo intransitivo (ver DPD).

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

