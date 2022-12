Premios Óscar

Cita: “Tras ganar dos Óscar a mejor dirección”. Comentario: La recomendación de Fundéu RAE para el uso de la palabra Óscar, referido al premio cinematográfico, es dejarla en mayúscula inicial solo cuando se trata del nombre propio de la gala anual, “El nominado actor confirmó su asistencia a los Premios Óscar”.

En los demás cosos no va con inicial mayúscula. Cuando la palabra óscar se refiere a la estatuilla que lo representa, se escribe con minúscula, “alzó su óscar con la mano derecha”, y varía a óscares si es plural, “alzó con orgullo sus dos óscares”.

Cuando se refiere al ganador, lo mismo, “Al Pacino, óscar a mejor actor en Perfume de mujer”, “Katharine Hepburn, Meryl Streep e Ingrid Bergman son óscares a mejores actrices”.

Recién

Cita: “La sensación de desarraigo en aquellos tiempos iniciales, cuando recién se iniciaba el cine en EE. UU.”. Comentario: El uso más recomendable de la palabra recién es que vaya seguido de participio, “recién contratado”, “recién hecho”, “recién casados”.

Después de la coma podría decir simplemente “recién iniciado el cine en EE. UU.”.



Rocanrol

Cita: “Una década marcada por los peinados tipo glam, el rock en español y los magnicidios políticos”. Comentario: En la crónica de la cual se toma esta cita hay varias palabras inglesas, debidamente escritas en cursiva, pero la palabra rock, protagonista importante de lo narrado, está siempre escrita en redonda. Puede ser que el rock esté tan profundamente asentado en la mentalidad de quien escribe que tome su nombre como propio de nuestro idioma y la escriba como tal.



La Academia tradujo rock and roll de la siguiente forma: “rocanrol”, y resolvió así el asunto. Cuando los anglohablantes redujeron el nombre a rock, la RAE no hizo una nueva adaptación, de tal manera que en el DLE sigue figurando “rocanrol” como traducción de rock and roll y de rock.



Ahora bien, si la Academia hubiera adoptado la forma “roc” para traducir rock, como lo ha hecho con “bloc”, “clic”, “crac”, formas españolas tomadas del inglés block, click, crack... ¿la estaríamos usando hoy en nuestros escritos?

Automotrices

Cita (aviso): “Vehículos-compra-venta-servicios automotrices”. Comentario: Servicios (masculino plural), automotrices (femenino plural). Hay concordancia de número, pero no de género. La palabra automotriz, cuyo plural es automotrices, es femenina, como lo son todas las demás terminadas en -triz/-trices, “la directriz/las directrices”, “la cicatriz/las cicatrices”, “la institutriz/las institutrices”.



El aviso, de aparición diaria, debe decir “servicios automotores”, o en singular, “servicio automotor”.

Paces y pasito

Pregunta la lectora Magola Estévez: ¿Por qué paces, con c, y pasito con s?

Respuesta: porque paces es el plural de paz, que termina en z, y la z se convierte en c, como en las parejas “la paz/las paces”, “la cruz/las cruces”, “el antifaz/los antifaces”, mientras que “pasito” es diminutivo de “paso”, como en el “pasito tuntún”, “hagámonos pasito”, “hable más pasito”. Paso es palabra de múltiple significado, pues nos sirve para hablar de un ‘paso corto al caminar’ o de una ‘etapa de la vida’, así como de ‘volumen de ruido bajo’ o ‘actitud diplomática’.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com

