Citaa: “A ninguno de mis hijos le he dicho jamás que delinca”: la respuesta del Presidente”.



Comentario: Me preguntan si es correcto el verbo delinca. La pregunta se justifica porque es una inflexión poco usual. Se dice sin ninguna reserva “delinque”, “delinquieron”, pero con cierta reserva, “delinca”, “delincan”.

Sin embargo, todas esas formas son correctas, tanto las que tienen "q" como los que tienen "c" después de la raíz "delin-". Tampoco hay error en el pronombre le, singular, que se refiere al complemento indirecto, “a ninguno de mis hijos”, singular.



Género



Cita: “Llega uno de los artistas más versátiles del yénero urbano” (TV). Mejor: “del género urbano”. “Género” se pronuncia /jénero/ y no /yénero/, como “gigas” se pronuncia /jígas/ y no /yígas/, como “general” se pronuncia /jenerál/ y no /yéneral/, como “magíster” se pronuncia /majíster/ y no /mayíster/ ni mucho menos /máyister/, como están diciéndolo ahora en cuñas de universidades. No confundan el sonido español de la g con el sonido inglés de la g.

Mejoras en TV



“Ya pasó de castaño a oscuro” (Yo me llamo). Mejor: “Ya pasó de castaño oscuro” (ver Diccionario de la lengua española, “castaño”, al final, locuciones en color ladrillo).



“Regio este barrio, mis amores, se los puedo asegurar yo que no miento” (YouTube). Mejor: “... se lo puedo asegurar...”, con “lo”, singular, en concordancia con “que este barrio es regio”, singular. El complemento indirecto “a ustedes” está anticipado con el pronombre se, que es igual en singular, “a usted”, y en plural, “a ustedes”.



“Figura destacada desde la década de los ochentas” (Yo me llamo). Mejor: “... desde la década de los ochenta”, sin la s del plural. “A veces pienso que forzas un poco el color” (Yo me llamo). Mejor “... que fuerzas...”.

Mejoras en prensa



“Los 20s” (aviso de Femsa). Mejor: “Los 20”.



“Y que una parte se la quedó él y otra habría parado en las cuentas electorales de su papá”. Mejor: “y que él se quedó con una parte, y la otra habría parado en...”.



“Famoso sacerdote (Carlos Arturo Yepes) vuelve a la Iglesia tras ser absuelto de presunta pederastia” (Semana). Mejor: “... vuelve a la iglesia”, con minúscula, si se refiere al templo del cual había salido, pues Iglesia, con mayúscula inicial es la institución universal, de la cual Yepes no había salido, y “ser absuelto de pederastia”, pues lo presunto es el delincuente, no el delito. ¡El delito es delito!



“Ángela María Buitrago, integrante del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca”. Comentario: Curioso que una entidad como esta se llame “... de Santa Fe de Bogotá...” cuando la capital del país y de Cundinamarca dejó de llamarse así en virtud del acto legislativo número 1 del año 2000, y pasó a ser Bogotá, D. C. Más curioso aún que ese acto legislativo establezca el cambio, y luego feche el mismo documento de la siguiente manera: “Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 17 de agosto de 2000”. ¿Al fin qué? Caso similar al de la Constitución, que dice en su artículo 322 “Santa Fe de Bogotá” y en la datación “Santafé de Bogotá”. Eso hizo que durante 10 años la gente se preguntara ¿Santa Fe o Santafé?



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com