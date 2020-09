¿Por qué se dice 'el 12 de mayo de 1974' y no 'un 12 de mayo de 1974'?

Jairo Ortega, M. D., pregunta si está bien usar la palabra colegaje.



Respuesta: En ninguno de los diccionarios normativos figura, pero es vocablo bien formado a partir del sustantivo colega, ‘compañero’, y el sufijo -aje, ‘conjunto’, es decir, ‘conjunto de compañeros’.

El Diccionario abierto y colaborativo define colegaje como ‘solidaridad o ayuda mutua entre colegas’. Y el médico César Augusto Franco Ruiz, en un editorial del Acta Neurológica Colombiana, titulado “Del colegaje y otras buenas costumbres”, dice que colegaje viene de colega, palabra de origen latino que se usaba en la antigua Roma para referirse a autoridades del mismo nivel, y que colegaje tiene el mismo origen de colegio.



Agrega que en la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial se establece que un médico debe considerar como hermanos a sus colegas. Eso es colegaje.



Convendría que los diccionarios de la RAE incluyeran esta voz, bastante extendida ya entre profesionales de todas las áreas.

Redundancias

Julián Palacio Salcedo envía estos titulares: “La Cancillería colombiana respaldó y acogió positivamente el nombramiento de Mauricio Claver-Carone” (Portafolio), y “El italiano Carlo Ancelotti se reencuentra de nuevo con James”, como ejemplos de redundancia.



Respuesta: En el primero, hay redundancia pues “respaldó” y “acogió positivamente” significan los mismo. En el segundo, el redactor podría justificar su frase, alegando que el DT se encuentra con James en el Real Madrid. Luego, lo reencuentra en el Bayern. Y ahora lo vuelve a reencontrar en el Everton. Aun así, es una frase excesiva, que podría aligerarse, sin perder su significado, con un final como “se encuentra de nuevo con James” o “se reencuentra con James”.

Un 12 de mayo

Tadeo Albarracín se queja de que algunos periodistas dicen “un 12 de mayo de 1974”, en vez de “el 12 de mayo de 1974”. Tiene toda la razón. Si se agrega el año, no es “un”, sino “el”, pues cada año no tiene sino un 12 de mayo. Si no se agrega el año, es “un”, ya que puede ser uno de muchos.

Banda

Balmiro Gutiérrez pregunta por la palabra banda.



Respuesta: Hay dos. Una viene del francés bandé o bendé, ‘lazo’ o ‘cinta’, que significa ‘cinta’, ‘faja’, ‘tiro’ o ‘trozo’. De ella vienen expresiones como banda ancha, banda ciudadana, banda sonora. La otra viene del gótico bandwó, que significa ‘signo’, ‘bandera’, ‘grupo’, ‘partido’, ‘manada’, ‘pandilla’, ‘lado’, ‘zona’ o ‘borde’. De ella vienen expresiones como jugar a tres bandas, cerrarse a la banda, banda de músicos, banda de ladrones.

Concejala

Hernán Redondo Gómez pregunta si a una mujer que forma parte del concejo se le dice concejal o concejala.



Respuesta: Se le dice concejala.

