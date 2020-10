¿Por qué se debe escribir Jesús de Nazaret y no Jesús de Nazareth?

Cita: “El sorpresivo giro que confesión del partido Farc da al proceso por el crimen de Álvaro Gómez”.



Comentario: Según el DLE, crimen significa ‘delito grave’, ‘acción indebida’, ‘acción voluntaria de matar’. Si usted hiciera el ejercicio de cambiar crimen por alguno de sus equivalentes en el titular citado, tendría: “delito grave de Álvaro Gómez”, “acción indebida de Álvaro Gómez”, “acción voluntaria de matar de Álvaro Gómez”. Claramente, no se quiere hablar del crimen de Álvaro Gómez, sino del crimen contra Álvaro Gómez, del delito contra Álvaro Gómez.

La preposición de indica ‘propiedad o pertenencia’, de donde “el crimen de” introduce la acción del delincuente. “El crimen de Roa” fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (no el crimen de Gaitán). El crimen de las Farc, según confiesan, fue el asesinato de Álvaro Gómez (no el crimen de Álvaro Gómez). El crimen del padre Amaro, famosa película, fue la muerte de Amelia (no el crimen de Amelia).



El Diccionario panhispánico del español jurídico da como ejemplos de uso de la palabra crimen los siguientes: “crimen de lesa humanidad”, “crimen de guerra”, “crimen de falsedad” y “crimen de agresión”, nombres en los que la preposición de introduce la materia del crimen y no el autor del delito. También incluye la locución “crimen contra la humanidad”, secuencia que puede equipararse con “crimen contra Álvaro Gómez”, para el asunto en cuestión.

(Lea también: ¿La gente en Transmilenio va 'apiñuscada' o 'apeñuscada'?)

La Fundación del Español Urgente, Fundéu RAE, recomienda al respecto decir “asesinato de” en vez de “crimen de” para aludir a la víctima. También se puede hablar del “homicidio de”. Si se hace con el caso en cuestión, sobre el que se seguirá hablando en los próximos días, podremos leer “el asesinato de Álvaro Gómez” o “el homicidio de Álvaro Gómez”, formas más apropiadas que “el crimen de Álvaro Gómez”, ya el hecho sobre el que versan estas noticias no es ningún delito cometido por Álvaro Gómez.

Nazaret

Citas: Visitamos las dunas de Taroa y llegamos al pueblo de Nazareth”, “Las esbeltas aves caminan sobre las aguas igual que Jesús de Nazareth”.



Comentario: Existe la tendencia a escribir ciertos topónimos (‘nombres de lugares geográficos’) en inglés, Belem, Jerusalem, Nazareth, en vez de acudir a los exónimos españoles, Belén, Jerusalén, Nazaret. La combinación consonántica th no existe en español. Por eso nombres ingleses como Thomas, Ruth, Esther, Theresa, Martha, Nazareth se escriben en español con solo t, Tomás, Rut, Ester, Teresa, Marta, Nazaret.

(Además: 'Suánfonson', la nueva palabra popular de los jóvenes, pasará de moda)

Este tema suscita enojos que acuden al lema “Los nombres propios no tienen ortografía”, lo que desmiente de Ortografía de la lengua española, en su capítulo VII, titulado justamente “Ortografía de los nombres propios”.

(Le puede interesar: ¿Se dice etapas contrarreloj o contrarrelojes?)

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co