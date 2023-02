Cita: “Se termina subremunerando y deteriorando la capacidad de inversión”.



Comentario: Varios lectores me preguntan por la palabra subremunerando. Algunos me dicen que no existe porque no está en el Diccionario de la lengua española, DLE. Se refieren a que no tiene lema o entrada azul. Pues bien, una palabra puede no estar en el DLE con lema propio, pero sí estar bien formada a partir de los componentes del DLE. Esta, en concreto, está formada por el prefijo sub-, que significa ‘bajo’, ‘debajo’ o ‘por debajo de’, como subdirector, submarino, subalterno, y el gerundio del verbo remunerar, remunerando.

¿Y no dizque no se debe usar el gerundio? Eso dicen algunos jefes y algunos profesores, pero es claro que si existe es para usarlo. Solo que hay que usarlo bien, como adverbio de modo, que eso es. En este caso se expresa cómo (modo) se quedaría si se bajaran las tarifas de energía, según el entrevistado, Juan Benavides. Los dos gerundios, pues, son correctos.

Ratón



Pregunta la lectora Alicia Méndez O.: ¿Qué traducción tiene mouse?



Respuesta: La traducción de mouse es ratón, que tiene entre sus varios significados el siguiente: ‘pequeño aparato manual conectado a una computadora u otro dispositivo electrónico, cuya función es mover el cursor en la pantalla para dar órdenes’. Lo curioso es que se usa sin problema para sus otros significados, ‘pequeño mamífero roedor’, ‘guayabo o resaca’, ‘niño lindo’, etc. Incluso se conserva para referirse al ‘bibliómano empedernido’, a quien se sigue llamando “ratón de biblioteca”, pero no para referirse al dispositivo que se conecta al computador. ¡Qué le vamos a hacer!

Exprés



Cita: “Envío express para entrega el mismo día” (aviso).



Mejor: “Envío exprés…”, que es la forma correcta en español. Express, con doble s es inglés, mientras que exprés, con una sola s y tilde, es español. ¿Por qué? Porque la doble s no existe en español desde hace tres siglos. De ahí que en nuestro idioma se escriba estrés, impase, casete, lo que en inglés y francés se escribe stress, impasse, cassette. ¿Y la tilde? Porque exprés es palabra aguda terminada en es, como revés, francés, palmarés.

Hiato y diptongo



Cita: “sin cuota inicial y a un precio increible” (otro aviso).



Mejor: “… a un precio increíble”, con tilde. Aquí no se aplica la norma de grave terminada en vocal, como podría pensar el redactor publicitario. Los hiatos que llevan tilde siempre, independientemente de su condición de esdrújulas, graves o agudas, son las que tienen el acento en la i o en la u predominante que va al lado de una vocal fuerte o abierta (a, e, o). Son 12: aí, caída; eí, leídos; oí, oídas; ía, María; íe, fíeme; ío, río Magdalena; aú, baúl; eú, Seúl; oú, seudoúlcera; úa, grúa; -úe, actúe usted; úo, flúor. Por esta norma de acentuación hay que tildar increíble. Cuando el acento va en la vocal abierta se trata de diptongo, no de hiato, que puede llevar tilde o no, según las normas generales, ai, paila; ei, reina; oi, oiga; ia, labial; ie, riel, io, acción; ia, enviá vos; ie, abierto; io, envió ayer; ua, cuadro; ue, cuero; uo, cuota.



