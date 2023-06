Pregunta la lectora María Inés Echeverri: ¿Es correcto escribir “piza”, como lo hace Armando Silva en su columna sobre los centros comerciales (“llevar a los niños a comer piza y celebrar cumpleaños”)?

Respuesta: Es la forma como se está adaptando al español la palabra italiana pizza, solo que hasta ahora la Academia no la ha incluido en el Diccionario de la lengua española, DLE, escrita de esa manera. Sigue figurando como sustantivo femenino, para referirse a una ‘especie de torta de harina amasada, encima de la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes, y que se cuece al horno’. Por ser palabra italiana, la pronunciación es aproximadamente /pítsa/, como corresponde a la doble zeta italiana, que aparece en otras voces como mezzosoprano o mezzanino, que sí tienen adaptación al español, mesosoprano y mezanine. Como todo extranjerismo incluido en el texto español, se debe escribir en cursiva.



¿Por qué, entonces, no se escriben también en cursiva las palabras derivadas de pizza, como pizzería y pizzero, también presentes en el DLE? Porque pizzería y pizzero o pizzera no son palabras italianas, sino híbridos. Se trata de vocablos en los que la primera parte va en italiano (pizz-) y la segunda en español (-ría, -ero, -era), como en droguería, carnicero”, panadera. Otros híbridos con registro en el DLE, escritos en letra redonda (no cursiva) son rousseauniano y picassiano, adjetivos que sirven para relacionar alguna realidad con el pensamiento del filósofo Juan Jacobo Rousseau o con el estilo artístico del pintor Pablo Picasso. Téngase en cuenta que en español no hay doble ese, ni doble zeta, como sí las hay en latín, grosso modo (‘a grandes rasgos’); en inglés, stress (‘estrés’); en italiano, ragazza (‘niña’).

Encontrémonos



La lectora Adriana Camacho Castaño pregunta si es correcto “Encontrémonos”, como se usa en el canal RCN, o debe escribirse y decirse “Encontrémosnos”.



Respuesta: El verbo es encontremos, terminado en una ese que se conserva al agregar pronombres enclíticos como lo, la, le, los, las, les, “encontrémonoslo”, “encontrémonoslas”, pero no cuando se agrega el enclítico nos, caso en el que se pierde la ese final del verbo, para evitar la cacofonía o mal sonido. Por eso excepcionalmente no se escribe ni se dice “encontrémosnos”, sino “encontrémonos”. La lección nos la enseñó el académico de número Daniel Samper Pizano cuando explicó por qué el programa de televisión creado a partir de sus columnas de prensa no se llamaba “Dejémosnos de vainas”, sino “Dejémonos de vainas”. Así pues, la excepción se extiende a casos similares como “permitámonos”, “incluyámonos”, “excluyámonos”.

Mejoras



“Los Súper Humanos se reúnen en los nuevos equipos del Desafío”. Mejor: “Los superhumanos se reúnen…”, ya que súper en este caso no es adjetivo, sino prefijo. Basta pronunciarlo en voz alta para advertirlo.



“Guajira pide perdón a Gamma y Cifuentes le dedica su triunfo”. Mejor: “… Gamma, y Cifuentes…”, porque no es una enumeración de elementos análogos, sin coma donde va la y, sino dos frases distintas.



“Epa Colombia presumió su nuevo y lujoso Audi”. Mejor: “… presumió de su nuevo…”, pues “presumir” sin de es ‘suponer’, mientras que con de es ‘alardear’.

“También le da credibilidad a los mercados”. Mejor: “… les da…”, porque les,

plural, anticipa el complemento “a los mercados”, plural.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

