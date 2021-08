¿Por qué palabras como 'caéis' no es un monosílabo y debe ir tildada?

Pregunta Carlos Gracia: ¿Por qué en el Megacerebro aparece la palabra caéis, tildada? ¿No es monosílaba y, en consecuencia, palabra sin tilde?



Respuesta: No es monosílaba. Es bisílaba, ca-éis, y lleva tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Tres vocales forman una sílaba cuando una vocal fuerte o abierta (a, e, o) está entre dos débiles o cerradas (i, u, y), como los monosílabos riais, lieis, fieis, inflexiones correspondientes al pronombre vosotros.

También son triptongos las últimas sílabas de estos otros verbos: averiguáis, cambiáis, iniciéis. Ejemplos más cercanos de triptongo son buey, guau, miau, la primera sílaba de Guainía, la segunda de opioide y la última de Apiay.



El encuentro de tres vocales fuertes o abiertas en una palabra constituye siempre sílabas distintas. Así, en videoarte, osteoartritis y paleoantropólogo, el grupo eoa forma tres sílabas distintas, e-o-a.

Titular



Pregunta M. O. P.: ¿El titular “Hasta el 10 de agosto se vendieron unos 9.400 tiquetes”, publicado el 31 de julio, es correcto?



Respuesta: No. La forma verbal “se vendieron” corresponde a algo que ya pasó. Y realmente faltaban 10 días para que el titular fuera válido. Los 9.400 tiquetes ya se habían vendido el 31 de julio, pero el modificador de tiempo, “hasta el 10 de agosto”, da como resultado un disparate ontológico. Una opción para titular podría ser: “Ya se vendieron 9.400 tiquetes para cupos disponibles hasta el 10 de agosto”. Son 18 caracteres más, lo que pone en aprietos al titulador, que quizá no dispone de tanto espacio. Quizá habría que reducirlo a “Vendidos 9.400 tiquetes para cupos de próximos 10 días”, con apenas un carácter más.

Secundario



Pregunta Elkin Ossa: ¿Las palabras segundario y segundaria, que oigo en radio, son correctas?



Respuesta: Sí son correctas, pero el Diccionario de la lengua española las clasifica como voces en desuso. Las formas modernas y preferibles para comunicarse hoy con el público son secundario y secundaria.



Dales



Pregunta Malena Ibáñez: ¿La frase publicitaria “Dale go a las clases” es correcta?



Respuesta: Si lo pregunta por el uso de la palabra inglesa go, hay que tener en cuenta la intención publicitaria. Es muy posible que se quiera llegar a los niños de colegios bilingües y se haya dado con esa fórmula para pegar, pero si lo pregunta por la palabra dale, ahí sí hay error. El pronombre enclítico le, singular, no hace la debida concordancia con el complemento indirecto a las clases, plural. La forma correcta es: “Dales go a las clases”.



El análisis sintáctico es el siguiente. Sujeto tácito: tú; verbo: da; complemento directo: go; complemento indirecto, a las clases. Y pronombre que anticipa el indirecto: les.



