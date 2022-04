Invitada especial a programa de radio dice: “Adolescente y adolescenta es la persona que adolece de muchas cosas. Adolece de experiencia, de dinero, de capacidad de decisión, y no pocas veces adolece de afecto y de estrategias para manejarlo”.



Comentarios: 1. No hay que hacer desdoblamiento (“adolescente y adolescenta”), como no hay que hacerlo en los demás participios activos terminados en nte, amante (de amar), paciente (de padecer), dirigente (de dirigir)..., todos los cuales son de género común, es decir, sirven igualmente para hombre y para mujer, “el adolescente”, “la adolescente”, “el paciente”, “la paciente”.

2. Adolecer es ‘tener’, pero la invitada especial lo usa con el sentido contrario, ‘no tener’, pues al mencionar los ejemplos, “experiencia, dinero...”, parece referirse a valores que no tiene. Tal vez confunde el verbo adolecer (‘tener’) con el verbo carecer (‘no tener’), “carece de experiencia, dinero...”.



3. Se nota que la invitada especial quiere definir adolescente relacionándolo etimológicamente (por su origen) con el verbo adolecer (‘tener’) y no con el verbo adolescer (‘crecer’). La relación verdadera es con este último verbo, que cayó en desuso y ya no figura en el Diccionario de la lengua española. El verbo adolescer, con esa s de más, era sinónimo de ‘crecer’. Su participio activo adolescente, que sobrevivió, se aplicaba y se sigue aplicando a la persona que está en crecimiento. Adolescer, pues, es ‘crecer’, de donde adolescente es ‘creciente’ (‘que está en crecimiento’).



4. Volviendo al verbo adolecer, sin s, y su significado de ‘tener’, es importante recordar que solo se usa para defectos y enfermedades. No se adolece de dinero ni de experiencia, que no son defecto ni enfermedad. El complemento de materia de este verbo debe ser defecto, “el cajero automático adolece de falta de dinero”, “el documento adolece de errores de ortografía”, “el piano adolece de teclas rotas”, o enfermedad, “el perro adolece de rabia”, “el chico adolece de gripa”, “la chica adolece de cóvid-19”.

Vicepresidenta



¿Por qué, entonces, se dice “la presidenta”, “la vicepresidenta”, “la gerenta”, “la superintendenta”, si los participios presentes presidente, vicepresidente, gerente, superintendente son de género común? Porque en la actual lucha por incluir a la mujer en las diversas formas del lenguaje se han creado esos femeninos, gramaticalmente innecesarios, pero socialmente aceptados. El DLE los registra, como formas opcionales para referirse a la mujer. Está claro que se puede decir “la presidente”, “la vicepresidente”, “la gerente”, “la superintendente”, pero en estos casos, excepcionalmente, se admiten también las formas terminadas en a.



No se ha oído, y esperamos no tener que oírlo, “la amanta”, “la dirigenta”, “la cantanta”, “la ausenta”... Nos conformamos con La cenicienta, nombre ideado por el escritor francés Charles Perrault, que recoge el DLE con el significado de ‘persona injustamente despreciada’, y que inspiró a Julio Jiménez para escribir la telenovela Lola Calamidades, 1987, más adelante, Bella Calamidades, 2010. Con eso es suficiente.



Megacerebro



¡Qué divertido el último Megacerebro!

Vacuna en desarrollo: ERALA. Llave inglesa: PARTNER. Alma de estudiante: MATER. Manzana podrida: TUGURIO.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Consultas: feravila@cable.net.co​