Cita: “... ni con Alejandro, que aspira la Presidencia, ni con Arturo...”.



Comentario: En la transcripción de esta respuesta de Fuad Char sobre el apoyo que no necesitan sus hijos, hay una imprecisión semántica, pues Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, no aspira la Presidencia. Esa labor la hacen las personas encargadas de la limpieza en la casa de Nariño. Ellos barren, trapean y aspiran la Presidencia.

Char aspira a la Presidencia, que es otra cosa, según lo aclara la RAE en el Panhispánico: aspirar, con el sentido de ‘pretender’ o ‘desear’, se construye con un complemento con a: ‘No aspiro a acumular una fortuna’. Es incorrecto omitir la preposición: ‘Berrios aspira competir en los Juegos’. En este caso, omitir la preposición a no solo constituye un error de conjugación, sino que lleva a interpretar algo distinto a lo que se quiso decir.

Ha dimitido



Cita: “...pero no ha dimitido a la actividad política...”.



Comentario: Dimitir equivale a renunciar. El segundo se conjuga con a, “... no ha renunciado a la actividad...”, y el primero, con de, “... no ha dimitido de la actividad...”. Son verbos sinónimos, pero tienen distinto régimen preposicional.



Específico/a



En los últimos tiempos se viene imponiendo el uso de la locución “en específico”, en vez de los adjetivos específico, específica, específicos, específicas. Ejemplos: “Fulano tiene un plan en específico”, “¿Cuál es su línea política en específico?”. Son formas extrañas. Lo tradicional y biensonante es “Fulano tiene un plan específico”, “¿Cuál es su línea política específica?”.



Por economía de palabras, política escritural hoy de moda, es mejor decir y escribir “concepto específico”, “idea específica”, “temas específicos” y “reparaciones específicas”, que “concepto en específico”, “idea en específico”, “temas en específico” o “reparaciones en específico”. Estas últimas formas, además, resultan rebuscadas.

Ion



Pista de crucigrama: “Ión con carga negativa”. Comentario: ion es monosílabo, pues sus dos vocales constituyen diptongo (una sola sílaba). El diptongo se forma con una vocal cerrada a débil, en este caso, la i, y una vocal abierta o fuerte predominante, en este caso, la o. Por ser palabra de una sola sílaba no se tilda. Lo mismo pasa con otras voces de la misma naturaleza, kion (jengibre), pion (pollito que pía mucho), Sion (colina de Jerusalén), guion (signo ortográfico y ‘libreto’).



No es verdad que todas las palabras terminadas en -on lleven tilde. La llevan las agudas, ficción, portón, matón, pero no las graves, estuvieron, fueron, vieron, ni las monosílabas, entre ellas, ion.



Solo llevan tilde algunos monosílabos tónicos, “eres tú”, “él me mintió”, “obvio sí”, que se pueden confundir con átonos homófonos, “tu novio”, “el mejor”, “por si acaso”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

