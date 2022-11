Citas: “Murió exgeneral de la Policía Nacional Samuel Darío Bernal”, “El fallecimiento del Brigadier General en retiro, Samuel Darío Bernal”.



Comentario: Los dos apartes aparecen en la misma noticia. En el primero está escrito “general”, con minúscula, como debe ser, y en la segunda Brigadier General, con mayúsculas, como no debe ser. Los cargos, rangos militares, profesiones y antenombres como “don”, “doña”, etc., se escriben con minúscula inicial. Ahora bien, en el primero está escrito “ex”, como no debe ser, y en el segundo, “en retiro”, como debe ser. “Ex-“ significa ‘que dejó de ser’, y los militares no dejan de serlo, salvo que sean expulsados por mala conducta. El militar que se retira es eso: militar en retiro, no exmilitar. Resumo: rango con minúscula y sin “ex-“.

Este caso de los rangos militares se asimila al de los clérigos católicos. Un sacerdote dispensado de sus funciones ministeriales es un sacerdote retirado, no un exsacerdote. Y en general a cualquier profesión, pues alguien puede ser expresidente, exgerente o exjefe, pero no exabogado, exingeniero ni experiodista. Del brigadier general Samuel Darío Bernal se podía decir que era excomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero no que fuera exgeneral.

Para ti



Cita: “Aprovecha estas increíbles ofertas que tenemos para tí”.



Comentario: El pronombre “ti” no lleva tilde, por ser monosílabo. ¿Y entonces por qué el pronombre “tú”, del que deriva, sí tiene tilde? Porque hay que distinguir el pronombre, “Tú viajas mañana”, del adjetivo, “Tu viaje es mañana”, lo que precisamente se hace con la tilde diacrítica. En el caso de “ti” no hay que hacer ninguna distinción. Hay un solo “ti”, que siempre es pronombre.

Cómo lucen



Cita: “Cómo las 40 chicas por las que delirábamos en los 90 lucen ahora”.



Mejor: “Cómo lucen ahora las 40 chicas por las que delirábamos en los 90”. Si adverbio modifica verbo, de la misma manera que adjetivo modifica sustantivo, nada mejor que escribirlos juntos o muy cercanos: "Cómo (adverbio interrogativo) lucen (verbo)”.

Son fáciles



Cita de radio: “Estos procesos nunca son fácil”. Mejor: “nunca son fáciles”. Error similar suele darse con las palabras “capaz” y “feliz”, “Capaz son de subirnos los impuestos”, “Los colombianos somos de los más feliz". Mejor: "Son capaces de subirnos los impuestos”, “Los colombianos somos de los más felices”.

Preguntas de los lectores



¿Membrecía o membresía? Respuesta: Las dos formas son válidas, pero se prefiere en general “membresía”, con s.



¿”El hecho que no haya venido” o “el hecho de que no haya venido”? Respuesta: “El hecho de que no haya venido”, con “de”, preposición que nadie quita en “el hecho de mejorar el producto”, “el hecho de ganar medallas”, “el hecho de no pagar a tiempo”. Nadie debe quitarla en “el hecho de que mejore el producto”, “el hecho de que gane medallas”, “el hecho de que no haya venido”. Quitar la preposición “de” en estos casos constituye error. Ese error se llama queísmo, y es tan grave como el dequeísmo, consistente en lo contrario, en agregar “de” cuando no se debe, “pensaba de que era mejor”. Lo correcto es “pensaba que era mejor”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com