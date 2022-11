El lector Darío Mesa me envía con frecuencia errores para comentar en esta columna. Entre los últimos destaco estos dos: “El centro de detención solo tiene capacidad para 75 reclusos y habían 274 ese día”, “El 9 de diciembre habrían propuestas de salario mínimo”.



El error de los dos titulares es el mismo, la pluralización del verbo haber, que por su régimen especial no se debe hacer cuando no es auxiliar. Correcciones: “había 274”, “habría propuestas”. El verbo haber solo se puede pluralizar cuando es auxiliar, “habían entrado”, “habrían presentado”, “han subido”, “hemos pensado”, “hubieron de pagar”.

Cuando no es auxiliar y se usa con el sentido de ‘existir’ se mantiene en singular, aunque el complemento sea plural, “hay uno” y “hay mil”, “hubo uno” y “hubo quinientos”, "habría una propuesta” y “habría muchas propuestas”, regla que se aplica también cuando el verbo haber tiene otro verbo como auxiliar, “Va a haber un regalo” y “Va a haber muchos regalos”, “Tiene que haber un policía” y “Tiene que haber varios policías”.

(Además: ¿Se dice 'las tres millones de dosis' o 'los tres millones de dosis'?).

Gentilicios



Comercial de TV: “Come papa, pero que sea Colombiana”.



Comentario: Los gentilicios se escriben con mayúscula inicial cuando forman parte de un nombre propio, “Estados Unidos Mexicanos”, “Venezolana de Aviación”, “Colombiana, la nuestra”, pero no cuando cumplen el papel de adjetivos o modificadores de un nombre común, como “papa”, “papa colombiana”, “filete argentino”, paella española”. Esa distinción en la escritura permite establecer una diferencia semántica entre “Libia” y “libia”, “Argentina” y “argentina”, “Suiza” y “suiza”, “Ni en Libia encontré tela libia”, “Mi esposa sí es argentina, pero no la conocí en la Argentina”, “Esa empresa suiza tiene más presencia en el exterior que en la misma Suiza”.

Les



Comerciales de TV: “La gente se pasa a Tigo. ¿Por qué? Porque les conviene”, “A uno de cada seis niños les gustó”.



Comentario: Parece no haber concordancia entre “La gente” (singular) y “les conviene" (plural), ni entre “A uno” (singular) y “les gustó” (plural). En efecto, no hay concordancia gramatical, que exigiría escribir “Porque le conviene (a la gente)” y “le gustó” (a uno). Sin embargo, existe la llamada silepsis o concordancia de sentido, que admite ese cambio, en la medida en que “gente” son varias personas y “uno de cada seis” es apenas un indicativo de la proporción, “uno de cada seis”, que en 1000 son 166.

(Le recomendamos: Ortografía: cruzada para quitar la palabra 'tema', como muletilla de las frases).

Ciberlunes



Cita de presentación de empresa: “Cyberlunes es una iniciativa de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico que busca generar la mejor experiencia de compra online”.



Comentario: Podría haberse escrito en español, cambiando “Cyberlunes” (inglés) por “ciberlunes” (español) y traduciendo “online” por “en línea”. ¿Por qué “cyberlunes” no puede ser palabra española, si hay tantos vocablos ingleses que entran al idioma de Cervantes con la misma escritura, como “web”, “blog”, “baipás”? Porque la i griega (y) solo cumple la función de vocal cuando va sola, “Manuela y Majo”, o cuando la palabra termina en -ay, -ey, -oy, -uy, “caray”, “rey”, “voy”, “muy”. Se puede comprobar analizando derivados de “rey”. En “reyes” se mantiene la letra “y”, pero su función cambia a consonante, y en “reina" “reinado”, “reinita” se mantiene le sonido vocal, pero pasa a escribirse con i latina (i). Cyber (inglés) solo requiere ese cambio, “ciber” (español).



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com

También puede leer:

- Ortografía: ¿cuál es la forma correcta de escribirlo: 'graffiti' o 'grafiti'?

- Ortografía: ¿cuándo se usa la coma elíptica y para qué sirve?

- Ortografía: ¿es correcto decir 'mayora' o 'vicepresidenta'?