Ortografía: ¿Por qué crimen no es lo mismo que asesinato?

Cita: “Fernán Martínez Mahecha es un periodista, publicista y empresario”. Comentario: Sobra “un”. En español es suficiente decir “... es periodista, publicista...”.



Asesinato



Cita: “Lo que Piedad Córdoba le dijo a la JEP sobre el crimen de Álvaro Gómez”. Mejor: “... sobre el asesinato de Álvaro Gómez”. El crimen es el delito del asesino. El criminal es el asesino, no la víctima.

Díver



Pregunta Lucía Santa: ¿Qué es “díver”?



Respuesta: Es el acortamiento de ‘divertido’, “fue una velada díver”.

Coma e y



Cita: “Iván Duque Márquez, el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo y todo su equipo...”. Comentario: Tal como está puntuado, esta enumeración se compone de cuatro elementos: Duque, el ministro, Restrepo y el equipo. En la vida real esta enumeración es de solo tres. Hace falta la coma después de “Restrepo” y antes de la y. Es muy posible que no se haya marcado por el mito de que “donde va la y no va la coma”. La norma real es que “donde va la y no va la coma enumerativa”, pero puede ir cualquier otra coma. En este caso, la coma explicativa que encierra el inciso “José Manuel Restrepo”. La puntuación correcta es: “Iván Duque Márquez, el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, y todo su equipo...”.



También puede deberse al mismo motivo la omisión de la coma en esta otra cita: “Ese partido fue entre el América de Cali y la Lotería del Cauca y se acabó cuando Jairo Ampudia sacó del estadio el balón”. Falta la coma separativa después de “Cauca” y antes de la y. Se trata de dos frases completas, cada una con su verbo (fue y se acabó).



En casos como este, la segunda frase, que empieza con y, debe ir separada con coma.

Hay otros casos en los que la coma y la y se puede encontrar.



Uno de ellos, cuando la y equivale a pero, es decir, cuando no es conjunción copulativa, sino adversativa, “Vivió en Inglaterra, y no aprendió inglés (‘vivió en Inglaterra, pero no aprendió inglés’).



Otro, cuando en la narración aparece un parlamento en el que después del vocativo va una y, porque parlamentos atrás se había comenzado la enumeración, “Sancho, y no olvides visitar a Teresa”, “Mamá, y también me traes la cartulina”.



Lo que sigue siendo válido, como lo ha sido siempre, es que al unir con y el penúltimo y el último elemento de una enumeración de elementos análogos debe ir la y sin coma, “guayos, morrales y guantes”, “Millonarios, Sana Fe y La Equidad”, “Juanes, Vives, Fonseca, Cepeda y Yatra”. Estas comas son enumerativas.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila@cable.net.co