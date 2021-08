¿Por qué al término 'darse cuenta' se le debe agregar la preposición 'de'?

Cita: “Invierno cerca a pobladores de Guayabetal” (titular de primera página).

Comentario: “Cerca a” tiene al menos dos lecturas. Si se entiende como adverbio de lugar, el titular da a entender que el invierno ya viene, que está próximo a llegar y que va a afectar a los pobladores de Guayabetal.

Y si se entiende como inflexión del verbo “cercar”, el titular da a entender que el invierno ya llegó, muy fuerte, de tal manera que dejó cercados, rodeados, imposibilitados para movilizarse, a los pobladores de Guayabetal. La noticia real es la segunda, pero el titular hace dudar al lector.



Darse cuenta de



Cita: “Madurar es darte cuenta que ya no vas a ser astronauta” (Ecorevolución).



Comentario: Esta leyenda es un claro ejemplo del error llamado por la Academia “queísmo”. El verbo darse cuenta debe ir seguido de la preposición de, “me di cuenta de sus intenciones”, “te diste cuenta de tu idoneidad”, “se dio cuenta de su realidad”. Y esa preposición debe dejarse cuando sigue la conjunción que, “me di cuenta de que tenía malas intenciones”, “te diste cuenta de que venían por ti”, “se dio cuenta de que lo estaban siguiendo”. Por supuesto, la frase de Ecorevolución debe corregirse así: “Madurar es darte cuenta de que ya no vas a ser astronauta”.



Como argumento de autoridad, pueden verse las siguientes frases de Gabriel García Márquez en 'Vivir para contarla', en las que escribe “de que” con el verbo darse cuenta: “Hoy me doy cuenta de que aquella frase tan simple fue mi primer éxito literario” (p. 115), “me di cuenta de que solo era lo que parecía” (p. 212), “hoy me doy cuenta de que la novela misma podría ser otra novela” (p. 277). Cabe recordar que este libro fue escrito con gran cuidado ortográfico y de estilo, y fue revisado antes de su publicación por el escritor William Ospina. La intención de estas citas no es la de mostrar que García Márquez no sabía escribir, sino la de dejar claro que al conjugar el verbo “darse cuenta” debe agregarse la preposición de.



Como ñapa, el nombre de la página (Ecorevolución) debió escribirse “Ecorrevolución”, como corresponde a su pronunciación.

Tatuco



El lector Jorge Rojas pregunta qué es “tatuco”, palabra usada en noticiero de televisión.



Respuesta: En informe de Noticias Caracol está explicado el término tatuco. Se trata de un misil hechizo, con 750 gramos de TNT, que se dispara desde un tubo de PVC, y puede destruir una casa o derribar un helicóptero. En el Diccionario de americanismos, RAE, 2010, figura como palabra usada en Venezuela para referirse a una ‘vasija’.



