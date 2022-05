La lectora María Consuelo González Perdomo pregunta: “En los últimos años he notado que muchas personas han dejado de utilizar el verbo poner y lo han reemplazado por el verbo colocar. Entiendo que les parece más culto. No lo creo así. Por favor, ¿podría aclararnos?”.

Respuesta: Es un caso de sicalipsis (‘malicia sexual’). Algunos relacionan “poner” con ‘tener sexo’, y ya por eso se abstienen de decirlo y escribirlo en cualquiera de los 44 significados y 22 usos oficiales, registrados en el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, RAE. Pongan por caso que no se ponen colorados, aunque los pongan a parir, ni ponen atención cuando se ponen a explicarles. Mucho menos se ponen los zapatos, ni el sombrero. Creo que tenemos que poner algo de nuestra parte para que pongan más cuidado. Ojalá al menos se pusieran a jugar pirinola, “pon 1”, “pon 2”, “pon todo”.

Paja



La sicalipsis ha cambiado costumbres. En Bogotá hablábamos “paja” hace muchos años. La sicalipsis nos llevó a cambiar la “paja” capitalina por la “carreta” antioqueña, para que no sonara al antiguo pecado de la autosatisfacción. También dejamos de decirles “naco” al ‘puré’ y “bollo” al ‘envuelto’, aunque estos últimos más por razones escatológicas que sicalípticas. Lo escatológico es lo que tiene que ver con las heces.



En España es malsonante el verbo “hacer”. Cuando un colombiano llega al salón de clase madrileño y pregunta “¿dónde me hago?”, le contestan: “Salga, y al fondo a la derecha”, porque “hacer”, y mucho más “hacerse”, es ‘hacer del cuerpo’, ‘hacer del vientre’, ‘defecar’.



En la Argentina, al ofrecer el brazo, no se le debe decir a la dama “cogeme”, sino “agarrame” (no faltan las tildes: los argentinos dicen /cogéme/ y /agarráme/), porque “coger” en esas tierras tangueras es ‘tener sexo’. En algunas regiones no se debe decir “bolsa” por su cercanía semántica con ‘teta’, sino “chuspa”.



Po



Compañeros de mi colegio prefirieron reprobar geografía antes de contestar en voz alta el nombre cierto cerro ubicado en el departamento de Santander y de cierto río italiano que va desde los Alpes hasta el Adriático. El cerro se llamaba “Teta”, y el río, “Po”.



Es curioso que el sentido sicalíptico y escatológico de ciertos vocablos traumatice de tal manera a algunos hablantes, cuando otros o ellos mismos han convertido “huevón” y “marica” en simples sinónimos de ‘hermano’ y ‘amigo’.



Si a estos traumas se agregan las prohibiciones y consejos de ciertos líderes, estamos en una carrera de obstáculos. El asesor neurolingüístico nos pedirá que no digamos “casita, platica, yatecito”; el gurú, que no escribamos “pero”; el promotor del lenguaje inclusivo, que cambiemos “señorita” por “señora”.

¡No pongan tanto pereque! ¡Dejen hablar!



