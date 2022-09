Cita: “Sigla de grafittis anti policial” (Megacerebro).



Comentario: La palabra “grafiti” no quedó escrita en español ni en italiano. En italiano no es “grafitti”, sino “graffiti”, y en español es “grafiti”, que es la forma que se debió utilizar en la pista del crucigrama. El Diccionario de la lengua española, DLE, define “grafiti” como ‘firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente’.

Si le quitamos a esa definición “sin autorización”, es aplicable a uno de los atractivos turísticos más señalados de Bogotá.



Por otro lado, esta pista del Megacerebro nos recuerda que “anti”, ‘contra’, además de prefijo, escrito pegado, “antirrobo”, “antiguerrilla”, “antipirético”, también es adjetivo, con el mismo significado, escrito separado, como cualquier otro adjetivo, “anti guerra”, “anti grasa”, “anti policial”. Y no solo es adjetivo, sino también sustantivo, que significa ‘opuesto’ o ‘contrario’, “Este concepto tiene su anti”.



Con ello, tenemos los siguientes usos de “anti:” prefijo pegado, ante nombre univerbal, “anticóvid”, “antisocial”, “antibiótico”; prefijo con guion, ante cifra, “anti-8000”, “anti-24”, y ante mayúscula, “anti-Trump”, “anti-LSD”; prefijo separado, ante nombre pluriverbal, “anti primer ministro”, “anti minas explosivas”; adjetivo, separado, “anti clerical”, “anti tradición”, y sustantivo, separado, “Ya le aparecerá su anti”, “Hay un anti, listo para atacarlo”.

Redundancia



Pregunta la lectora Sara Alonso si la frase “Un gran momento puede ser tu gran momento” es una redundancia inadmisible. Respuesta: No, Sara. No es redundancia ni es inadmisible. Repetir una palabra no siempre es redundancia, como muchas personas lo creen. Repetir es también un recurso retórico muy útil para darle fuerza a la idea. La repetición es muy útil en eslóganes, “Un gran chocolate para los que saben de chocolate” (Nestlé), “Lo mejor de los mejores” (Planeta), “Elige tus palabras, elige tu momento, elige Motorola”, “Mejor mejora Mejoral”. La redundancia es la repetición innecesaria, como “Hizo su primer debut en Bogotá”. “Debut” es primera presentación, luego, “primer debut” es redundante. Corrección: “Hizo su debut en Bogotá”.



Hiato



Pregunta la lectora Ruth Echeverri: ¿Por qué llevan tilde búho, caída, reúna, que son palabras graves terminadas en vocal? Respuesta: porque hay hiato. ¿Qué es hiato? El encuentro de una vocal abierta (a, e, o) con una cerrada (i, u) predominante. Esta norma prevalece sobre la regla general de esdrújulas, graves y agudas. Es lo que pasa en voces como leído, bohío, feúcho, Piedrahíta, Araújo, búho, caída, reúna, que llevan tilde no obstante ser vocablos graves terminados en vocal.

Dará que hablar



Cita: “Conciertos que más darán de qué hablar en la segunda mitad del 2022” (Portafolio). Comentario: La forma clásica es “darán que hablar”, sin tilde en “que”, modo recomendado por la Academia. Sin embargo, se ha popularizado la opción “darán de qué hablar”, que la Fundación del Español Urgente, Fundéu RAE, ya aprueba como correcta. Entonces, si va sin la proposición “de”, se escribe “dará que hablar”, y si va con la preposición “de”, “dará de qué hablar”.



